La ministre flamande Zuhal Demir (N-VA) refuse d'accorder un permis pour une centrale à gaz à Vilvorde, mais celle de Wondelgem en obtient un, rapportent nos collègues de la VRT.

Jamais deux sans trois, dit le dicton. Après Tessenderlo et Dilsen-Stokkem, la ministre flamande Zuhal Demir refuse d'octroyer le permis pour une nouvelle centrale à gaz à Vilvorde. La centrale au gaz de Wondelgem, près de Gand, recevra un permis à condition qu'elle soit neutre en CO2 d'ici 2040.

Il y a une dizaine de jours, le gestionnaire du réseau Elia a annoncé les lauréats de la première enchère du Mécanisme de Rémunération de Capacité (CRM) censé garantir la sécurité d'approvisionnement dans le cadre de la sortie du nucléaire. Les unités de production au gaz de Vilvorde et des Awirs ont été sélectionnées.

La décision de la Flandre met en péril le projet de Vilvorde. Cet été, la province du Brabant flamand a déjà refusé à Engie/Electrabel un permis pour la construction d'une nouvelle usine à gaz dans la ville du Brabant flamand. Désormais, c'est désormais à la ministre flamande de l'environnement, Zuhal Demir, de lui emboîter le pas. Elle affirme que les émissions d'azote de la centrale à gaz sont trop élevées selon les normes flamandes.

"La centrale à gaz émettrait 107 000 kilogrammes d'ammoniac par an", peut-on lire dans le communiqué de presse. "Le dossier ne montre pas non plus suffisamment clairement pourquoi les émissions d'ammoniac ne peuvent pas être réduites."

La décision actuelle du ministre est un revers pour le gouvernement fédéral qui prévoit une sortie complète du nucléaire, ce qui nécessitera la mise en service d'au moins deux nouvelles centrales à gaz au cas où il y aurait trop peu de vent ou de soleil.