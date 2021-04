La ministre de l’Enseignement supérieur veut rappeler aux étudiants qu’ils peuvent recevoir du soutien financier ou psychologique

Depuis le début de la crise, la Fédération Wallonie-Bruxelles a mis en place un plan d’aide aux étudiants pour renforcer les aides déjà existantes. Une attention particulière est portée aux étudiants de BAC1, la première année d’étude. L’objectif, aider les étudiants touchés par la crise sanitaire et éviter que des étudiants ne doivent arrêter leurs études pour cause de difficultés financières et/ou psychologiques.

Car il y a une nécessité de les informer. "Il faut aussi démystifier l’aide sociale parce que beaucoup d’étudiants, de par leur éducation et leur caractère n’ont pas encore cette facilité à demander de l’aide. Il faut leur faire savoir qu’il est nécessaire et qu’il n’est pas honteux de demander une aide, surtout dans un contexte comme celui-ci", explique Byntou Bakayoko, du service social de la Haute Ecole Galilée.

Tous les étudiants ne sont pas forcément au courant de l’existence de ces aides. L’enseignement à distance les éloigne des campus et complique les choses lorsqu’il s’agit de les informer. "Ces dernières semaines, on a essayé de trouver où se trouvent les étudiants, par exemple sur les réseaux sociaux pour pouvoir communiquer de façon plus adéquate. On a, pendant près d’un an, fonctionné avec des mails informatifs, mais à cause de l’enseignement à distance, les étudiants reçoivent énormément de mails et sont face à une forme de saturation et nous n’arrivons plus à les informer de leurs droits", explique Byntou Bakayoko, responsable du service social de la Haute Ecole Galilée. Ici, une capsule vidéo a été tournée pour être diffusée sur les réseaux sociaux où se trouvent les étudiants, comme Instagram ou Youtube.

"On sait qu’un étudiant qui a perdu son job étudiant peut tout à coup se retrouver dans une situation de détresse financière. C’est une situation qui a été objectivée dans l’enquête " psychologie et corona " que nous avons demandée", poursuit la ministre Glatigny. Selon cette enquête, un étudiant sur trois a des difficultés financières accrues en raison de la crise.

"L’exemple type, c’est l’étudiant qui, en raison de la crise, voit les liens familiaux distendus et se retrouve dans une situation d’isolement, avec des problèmes de précarité financière, des problèmes de fragilité psychologique", explique la ministre Glatigny.

Au service social de la Haute Ecole Galilée, la responsable, Byntou Bakayoko confirme que la crise du Covid a "engendré un certain nombre de situations" et a aggravé des cas qui existaient déjà avant la crise. Les situations les plus récurrentes sont les pertes de revenus. "Ils expliquent, par exemple, qu’ils se trouvent dans des situations familiales difficiles. Ils ont un parent ou deux parents qui font face à des pertes de revenus ou une diminution de leur revenu ou une cessation d’activité à cause de la crise sanitaire", explique la responsable du service sociale. Il y a aussi des étudiants qui, "compte tenu de la crise sanitaire et du confinement, se trouvent isolés dans des logements qui ne sont pas adaptés à l’enseignement à distance". Et aussi, "des étudiants qui évoquent des difficultés d’ordre psychologique qui sont souvent dues à des situations familiales conflictuelles, des situations de violence intrafamiliale", explique Byntou Bakayoko.

Il y a aussi les étudiants qui doivent se débrouiller pour subvenir à leurs besoins. En cette période de crise du Covid, lorsqu’on compte sur un job d’étudiant pour financer ses études ou payer un loyer, ce n’est pas simple. C’est l’histoire qu’un étudiant de la Haute Ecole Galilée a confiée à notre équipe. "Je vis seul et je dois payer mon loyer. J’ai perdu mon job étudiant parce qu’on a fermé les restaurants. J’avais besoin d’une aide financière. C’était la seule solution via l’école", explique cet étudiant, Bartosz Poltorzycki. Il a envoyé un mail au service étudiant de son école. Après un entretien avec l’assistante sociale et un examen de son dossier, on lui a accordé une aide. "Cela a pu couvrir trois mois de loyers, ce qui n’est pas rien. J’ai reçu dans les alentours de 2000 euros, de quoi payer mon loyer et manger", explique Bartosz Poltorzycki. Il confie devoir faire attention à ses dépenses et avoir pensé plus à la manière de payer son loyer qu’à ses examens. Pour le moment, toujours à la recherche d’un job étudiant, il espère une reprise des activités économiques qui engagent des étudiants pour espérer trouver de quoi payer les loyers suivants.

"On est plus avec des étudiants qui ont forcément les moyens. Les profils sont très multiples et il y a énormément de précarité, en augmentation chez les étudiants", confie Byntou Bakayoko, la responsable du service social de la Haute Ecole Galilée.

Selon la ministre de l’Enseignement supérieur, Valérie Glatigny, le gouvernement de la Fédératio Wallonie-Bruxelles "réfléchit à la possibilité d’augmenter encore l’aide envers les étudiants". "On a un plan de soutien aux étudiants qui comprend le renforcement des services sociaux, le renforcement des aides à la réussite, en particulier pour les BAC1, les étudiants de première année, parce qu’on sait qu’on n’apprend pas les codes de l’enseignement supérieur derrière un ordinateur", explique la ministre.

La ministre estime aussi que la meilleure façon d’aider les étudiants, "c’est de reprendre le chemin des auditoires". Ce devrait être le cas le 19 avril, avec une jauge de 20% de cours en présentiel.