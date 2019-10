La ministre de l'Enfance Bénédicte Linard réclame le rapatriement des enfants et de leurs mères détenus en Syrie

Djihadistes belges en Syrie : un rapatriement très difficile - JT 19h30 - 16/10/2019 Les spécialistes de la Sureté et du Renseignement, et nos responsables politiques ont confronté leur point de vue au sein du Conseil national de sécurité. La conclusion est claire : pour l'heure, il n'y aura pas de rapatriement de combattants belges et de leur famille détenus en Syrie. C'est trop compliqué. On apprend d'ailleurs que dans le chaos sur place, 2 combattants belges se sont échappés.