La ministre De Bue approuve les comptes 2016 de Publifin et salue "les acquis"

La ministre en charge des Pouvoirs locaux, Valérie De Bue (MR), a décidé d'approuver les comptes 2016 de l'intercommunale liégeoise Publifin, "afin de donner un signal positif permettant au groupe d'aller de l'avant et de sortir de l'incertitude". "Mais je resterai très vigilante et m'assurerai que les réformes continuent à être mises en place", a-t-elle assuré en saluant néanmoins "les acquis" obtenus depuis le vote des différents décrets liés à la bonne gouvernance.

"Un gros travail reste à effectuer mais il y a des avancées, des acquis. On voit l'effet des décrets gouvernance et du travail des deux délégués spéciaux" envoyés par le gouvernement régional pour surveiller l'évolution de l'intercommunale, a souligné Valérie De Bue qui sera interrogée sur le sujet, ce mardi, en commission du Parlement de Wallonie.

"On a désormais une feuille de route", a-t-elle poursuivi. "On sent que le modèle est en questionnement et que le groupe va évoluer. Des barrières se sont ouvertes", grâce notamment à une nouvelle présidente du conseil d'administration - Stéphanie de Simone (PS) - "davantage tournée vers le dialogue".

Rapport problématique

C'est cette dernière qui a répondu au courrier "ferme" envoyé, fin mai, par la ministre libérale après la réception du troisième rapport trimestriel de Publifin, un rapport imposé par les recommandations de la commission d'enquête et "manquant de consistance" pour Valérie De Bue.

"Le contenu de ce rapport était problématique. Nous avons envoyé un courrier et nous avons obtenu des réponses", a encore indiqué la ministre, Publifin lui confirmant entre autres l'évolution de son périmètre et la limitation des rémunérations de ses dirigeants, à 255.000 euros, depuis le 24 mai dernier.

"En ce qui concerne le périmètre du groupe, la machine est enclenchée et on ne reviendra pas en arrière. Quant à la question du renouvellement de son management, l'intercommunale a fait part, dans la réponse qu'il nous a adressée, de sa volonté de l'évaluer dès que son périmètre sera redéfini", a-t-elle ajouté.

Par ailleurs, selon Valérie De Bue, seules 2 personnes n'ont pas remboursé, à ce jour, les rémunérations indûment perçues au sein des anciens comités de secteur de Publifin. Elles devraient être citées en justice prochainement.

"Aujourd'hui, le processus de transformation doit se poursuivre, ce qui nécessite du temps, de la sérénité et le respect d'un devoir de réserve" de la part des membres de l'intercommunale, a enfin résumé la ministre. "De mon côté, je m'assurerai que les recommandations de la commission d'enquête continuent à être implémentées, en tenant compte des 3.000 travailleurs du groupe et en veillant à ce que les pouvoirs locaux, actionnaires de Publifin, ne soient pas lésés", a-t-elle conclu.