La mesure "fenêtre" qui fait bouillonner la SNCB et les syndicats ira-t-elle de pair avec des arrêts de travail ?

Les principaux syndicats des cheminots rejoignent les arguments de l’administratrice déléguée de la SNCB Sophie Dutordoir à propos de la mesure "fenêtre", qui limite le nombre de voyageurs dans les trains vers la côte aux places disponibles près des fenêtres . Ils redoutent un afflux ingérable de voyageurs et demandent au gouvernement de revoir sa copie.

Dans une lettre adressée au Premier ministre Alexander De Croo, au ministre de la mobilité Georges Gilkinet et à la ministre de l’intérieur Annelies Verlinden , la CEO du rail n’y va pas par quatre chemins : elle menace de stopper le trafic ferroviaire si la SNCB n’est pas en mesure "d’exécuter sa mission de service public dans des conditions sûres." Elle ajoute, "Les risques à l’égard des voyageurs et de notre personnel seraient alors inacceptables."

Dans ce contexte, Sophie Dutordoir demande au gouvernement soit d’annuler la mesure fenêtre pour assurer au mieux l’afflux de voyageurs vers la côte, soit de prendre une mesure d’ordre public pour limiter les déplacements en train vers la côte. Une réaction qui trouve un écho auprès des syndicats, notamment de la CGSP Cheminots et de la CSC Transcom.

Des voyageurs attendent leur train en gare du Midi à Bruxelles ce 30 mars, direction la côte belge © Laurie Dieffembacq, Belga

"Le personnel du chemin de fer ne peut pas assumer seul les mesures prises par le Comité de concertation (Codeco)", explique le président national de la CGSP Cheminots, Pierre Lejeune. "Ce n’est pas au personnel de la SNCB de vérifier que les voyageurs respectent les conditions de sécurité, de contrôler les flux de voyageurs dans les gares et sur les quais. Il nous faut plus de moyens pour que tout se déroule dans les meilleures conditions de sécurité possible."