La Marine belge tire, au large de la Norvège, son premier missile Harpoon

5, 4, 3, 2, 1... Sous un soleil presque de minuit, un missile mer-mer Harpoon d'une portée de 150 km s'envole avec fracas et panache de fumée de la frégate belge Louise-Marie pour aller frapper un objectif naval d'un pays imaginaire, Gunnar, rétif aux injonctions du Conseil de sécurité de l'ONU. Sous la surveillance attentive, à distance, d'un navire-espion russe.

Tels sont quelques éléments, mêlant fiction et réalité, du scénario de l'exercice "Mjoelner" qui rassemble un "task group" d'une demi-douzaine de navires des pays de l'Otan (Belgique, Danemark, Pays-Bas et Norvège) en mer de Norvège pour affûter leurs compétences en matière d'opérations navales, contre des menaces de surface, aériennes et sous-marines.

Le Louise-Marie, l'un des deux bâtiments de ce type en service depuis dix ans dans la Marine belge, a effectué mercredi vers 22h15, au nord du cercle polaire arctique, le premier tir d'un missile AGM-84 Harpoon jamais réalisé par une frégate belge de type M (pour multifonctionnelles).

Un coup à 750.000 euros, nécessaire pour s'assurer que "tout fonctionne correctement", explique le "patron" de la Marine, l'amiral de division Wim Robberecht, à l'agence Belga.

Le Harpoon a "détruit son objectif", un catamaran servant de cible à plus de 17 miles nautiques (plus de 30 km), après deux minutes de vol, selon le chef des opérations du navire, le lieutenant de vaisseau Nicolas Van Damme.

L'engin était toutefois dépourvu de charge explosive, mais doté d'une instrumentation pour mesurer tous les paramètres du tir.

Les résultats définitifs du tir ne sont attendus que dans quelques semaines, après analyse des données.

"Nous avons fait une bonne attaque sur Gunnar, on peut s'attendre à des représailles", lance alors via l'interphone le pacha du Louise-Marie (appelé familièrement LoMa par son équipage), le capitaine de vaisseau Kristof Van Belleghem, en décrétant l'appel aux postes de combat.

Etat voyou

Une nouvelle phase de l'exercice débute au large de l'île d'Andoya, dans le nord de la Norvège, avec des attaques aériennes (simulées) menées par l'aviation de Gunnar, un Etat voyou ne respectant pas un ultimatum lancé par le Conseil de sécurité des Nations unies. Le navire danois Absalon réussit toutefois à abattre deux avions et le Louise-Marie s'en va protéger deux frégates néerlandaises, le Tromp et l'Evertsen.

Le LoMa a aussi tiré, plus habituellement, un missile anti-aérien RIM-7 Sea Sparrow contre un missile de croisière tiré par un sous-marin, qui a été abattu. Un second tir a été annulé, le drone devant simuler la menace s'étant écrasé à une trentaine de km du navire. "La faute à pas de chance", commente un officier, dans l'attente d'une nouvelle occasion.

A distance, un navire-espion russe, bien réel, suit depuis plusieurs jours les évolutions des bâtiments de l'Otan, tout en veillant à rester en dehors des eaux territoriales norvégiennes.

Cette présence insistante est, selon le commandant Van Belleghem, une des manifestations de l'assertivité accrue des forces russes, dans un climat de tensions ravivées avec l'Occident depuis l'annexion par Moscou de la péninsule ukrainienne de Crimée, au printemps 2014.

Par mesure de précaution, tous les téléphones portables des membres d'équipage et des visiteurs à bord doivent être mis en mode avion, pour éviter les interceptions auxquelles se livre le Youri Antonov.

Le Louise-Marie a déjà participé depuis le début de l'année à l'opération anti-terroriste Sea Guardian de l'Otan en mer Méditerranée puis aux exercices "Dynamic Manta", dédiés à la lutte anti-sous-marine près de la Sicile, et "Joint Warrior", au large de l'Ecosse. Il doit regagner jeudi prochain le port de Den Helder (nord-ouest des Pays-Bas) pour une période de maintenance, assurée par la marine néerlandaise à laquelle les deux frégates ont été rachetées en 2005.

Le navire reprendra ensuite la mer pour participer à l'automne à l'un des plus vastes exercices de l'histoire de l'Otan, "Trident Juncture", dans le nord de l'Europe.