La majorité des membres du personnel des maisons de repos n'adhère pas au vaccin

"On atteint rarement les 50% d’adhésion au vaccin au sein du personnel des maisons de repos", a signalé vendredi Vincent Frédéricq. "C’est vraiment le moment de faire la campagne en faveur de la vaccination", a exhorté le secrétaire général, Ferubel-Femarbel, représentant les maisons de repos commerciales en Wallonie et à Bruxelles, auditionné par la commission spéciale Covid de la Chambre.

Enjeu majeur

Pour M. Frédéricq, cette adhésion est "un enjeu majeur". "Si on n’arrive pas à un taux (de couverture vaccinale) suffisant, il est acquis que l’on ne pourra pas déconfiner les maisons de repos autant qu’on le souhaiterait", a-t-il ajouté, lançant un appel aux ministres de la Santé Christie Morreale (Wallonie) et Alain Maron (Bruxelles) à mettre en œuvre une campagne de sensibilisation.

Améliorer l’encadrement des résidents

Le représentant des maisons de repos commerciales a appelé à améliorer l’encadrement des résidents, singulièrement en Wallonie et à Bruxelles, via notamment une révision de l’arrêté royal sur l’art de guérir actuellement en vigueur. "On sous-utilise les capacités intellectuelles du personnel infirmier. Et on lui fait faire certaines tâches que l’on pourrait confier aux aides-soignants voire au personnel logistique. Selon lui, "une réflexion est nécessaire sur le cadrage des normes".

Absentéisme

"Pendant la pandémie, les taux d’absentéisme ont atteint des niveaux extrêmement importants et il n’y avait pas de personnel disponible à l’engagement", a-t-il encore relevé. La pénurie de matériel et le testing – "un échec tout à fait cinglant" – ont posé problème.

M. Frédéricq est enfin revenu sur un reportage de la RTBF diffusé mercredi. Celui-ci pointait des manquements et de la maltraitance au sein de certaines maisons de repos commerciales. "Un procès à charge en tronquant et biaisant les réalités", a-t-il commenté. Selon lui, on ignore toujours à ce stade pourquoi certaines maisons de repos avaient été touchées par la pandémie et pas d’autres.