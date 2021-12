La Maison royale peut-elle aider un citoyen dans le besoin?

Plus

C’est une histoire comme il en existe beaucoup. Celle d’une citoyenne bruxelloise, mère de famille nombreuse, à la recherche d’un logement en urgence. Ce sont nos confrères de la Dernière Heure qui relatent l’information. La Maison royale, contactée par la mère de famille, s’est penchée sur le cas et a relayé la requête de la citoyenne auprès de diverses instances et autorités bruxelloises susceptibles de pouvoir y apporter une solution. A charge pour ses autorités d’examiner la situation. Quel est le rôle de la Maison royale ? Dans quel cadre intervient-elle ? Avec quels effets ?

Une ancienne tradition

"Cela a commencé assez tôt avec la monarchie belge", nous rappelle l’historien Francis Balace. Il fait remonter la tradition à l’arrivée de la première reine des Belges, Louise Marie d’Orléans, épouse de Léopold 1er. "On lui remettait des placets", explique Francis Balace, des écrits par lesquels on demandait une grâce ou une faveur. "Cela pouvait être un secours physique, un secours pécuniaire ou une tentative d’obtenir une grâce royale après une condamnation", poursuit l’historien. Avec les années et l’alphabétisation de la population, ces écrits envoyés au Roi ou à la Reine sont devenus de plus en plus nombreux au point qu’au Service royal, une partie du personnel ne serve qu’à traiter les courriers envoyés pour demander de l’aide. La tradition est restée.

Aujourd’hui, au sein de la Maison du Roi, un service traite les affaires sociales

Au sein de la Maison royale, un service traite des demandes d’assistance sociale adressées au Roi, à la Reine et aux autres membres de la famille royale. C’est le "Service Requêtes et Affaires sociales de la Maison du Roi". L’an dernier, il a reçu environ 45.000 courriers postaux ou e-mails de citoyens demandant de l’aide. Il s’agit, d’une part de demandes de personnes en état de nécessité urgente qui sollicitent une aide financière du Roi ou de la Reine. En 2020, 640 Belges ont bénéficié d’une aide d’environ 200 euros. En 2019, ils étaient 720. Bon an, mal an, la Maison royale consacre environ 150.000 euros à l’aide aux Belges dans le besoin. C’est aussi, d’autre part, ce service qui examine les demandes de citoyens en détresse, par exemple ceux qui ne trouvent pas de logement. Dans ce cas, peut-on lire sur le site officiel de la monarchie, il peut s’agir d'"avis ou conseils à l’intéressé(e) et d’orientation vers un organisme d’aide approprié". Le Service des Requêtes et des Affaires Sociales peut aussi prendre contact avec les instances officielles ou organismes concernés (Service Public Fédéral, commune, CPAS, INAMI, Fonds du Logement, ONE, etc.), pour examen ou traitement de la situation. "Pour toute demande d’appui financier, une enquête est demandée à un Centre Public d’Action Sociale ou à un service social reconnu et compétent", précise-t-on sur le site. "Si la demande porte sur un soutien financier, une aide financière unique et limitée des Œuvres de la Reine peut être octroyée par le Service des Requêtes et des Affaires Sociales", est-il précisé.

Quel rôle et quel pouvoir ce service a-t-il ?

A quoi se tourner vers le Palais royal peut-il servir lorsqu’on est confronté à des difficultés ou des blocages dans ses démarches d’ordre social, par exemple ? Tout d’abord, le Roi (ou la Reine) n’a pas le pouvoir d’obliger à telle ou telle décision. "Nous avons un système de monarchie constitutionnelle. Le roi peut transmettre à un ministre, mais ne fera jamais pression sur le ministre", rappelle Francis Balace. Selon lui, il n’est pas question de passe-droits. Il peut y avoir une "intervention" du Palais auprès d’un organisme social, par exemple de logement, disant "nous avons été alertés sur le cas de Mme Y qui avec 4 enfants ne parvient pas à trouver un logement. Pourriez-vous examiner son cas ?", explique ainsi Francis Balace qui évoque ici "la fonction auxiliatrice de la monarchie". A ce sujet, il semblerait, selon Francis Balace que "dans le domaine social, que ce soit les allocations, l’obtention d’un logement ou des choses de ce genre-là, la personne demanderesse s’adresse plus facilement à la Reine". Cependant, le Palais n’interviendra pas dans une décision. Il transmettra les informations à une autorité ou renverra vers celle-ci. Le Roi et la Reine sont-ils au courant des démarches de citoyens et de la réponse apportée par le Maison du Roi ? Pas forcément, estime Francis Balace. "C’est un peu comme des attachés parlementaires qui traitent pas mal de démarches qui sont faites auprès des députés et parlementaires. Ce sont les attachés parlementaires qui vont instruire ou se documenter sur l’affaire et, éventuellement, envoyer une lettre", explique-t-il. Quelle plus-value apportera l’intervention du Palais ? Comment sera perçue la demande de se pencher sur un dossier ou de le réexaminer ? "Tout dépend de l’idiosyncrasie du fonctionnaire qui va recevoir lettre. Il y en a qui seront plus touchés d’avoir "cher camarade pourrais-tu retenir ceci" et d’autres seront plus 'Ah oui, votre Majesté', ça dépend des individus", résume l’historien, spécialiste de la monarchie. Dans le cas de cette mère de famille bruxelloise en recherche de logement, l’intervention du Palais aurait, selon le DH, incité une secrétaire d’Etat bruxelloise à fixer un rendez-vous à l’intéressée et amené un président de CPAS à solliciter un logement communal d’urgence.