La Made In Asia sold out depuis jeudi : « Il y a une explosion du manga en Belgique francophone »

Le plus grand salon pour geeks et fans de pop culture, la Made In Asia, connaît un franc succès cette année. Plus de 55.000 visiteurs sont attendus de vendredi à dimanche. Une première.

Annulée en 2020 pour cause de Covid-19, cette édition a pu réunir comme il se doit les fans de mangas, jeux vidéo et pop culture. Plus une seule place n’est disponible depuis jeudi. " C’est la première fois qu’on est sold out au niveau des tickets samedi, dimanche, 3jours et week-end ", déclare Rémi Lach, le porte-parole de Made In Asia.