La Loi Renault : que prévoit-elle? Comment peut-elle être améliorée?

La loi impose une information préalable aux travailleurs ou à leurs représentants annonçant l'intention de licenciement collectif. L’employeur a l’obligation de mettre par écrit les raisons du licenciement, le nombre et les catégories de travailleurs concernés, la période pendant laquelle les licenciements seront effectués, les critères qui seront utilisés pour sélectionner les travailleurs à licencier et la méthode de calcul des indemnités éventuelles.

Caterpillar en 2016 - © VIRGINIE LEFOUR - BELGA

Toujours est-il que des voix s'élèvent pour modifier la loi Renault, qui ne serait plus adaptée à l'évolution du marché du travail en Belgique. Cela a même fait l'objet de vifs échanges à la Chambre le 25 janvier derniers.

Les partenaires sociaux, patrons et syndicats, sont d'accord pour dire que cette loi a besoin d'être "améliorée", mais ils ne parviennent pas à s'entendre sur la manière de procéder.

Les syndicats regrettent que la loi Renault ne parvienne pas à sauver les emplois. Après le drame de Caterpillar, les métallos FGTB ont demandé d'interdire les licenciements collectifs basés uniquement sur des motifs boursiers. Ils veulent que l'entreprise qui ferme un site soit obligée de contribuer à la reprise d'activité sur ce site. Ils demandent aussi que, lorsque une alternative à la fermeture est validée par une autorité indépendante, cela ait un caractère contraignant. Ils veulent que le plan social soit obligatoire, et que les travailleurs des entreprises sous-traitantes soient également protégés. Les syndicats plaident aussi pour un remboursement des aides publiques en cas de fermetures ou de délocalisations.

"Obligations disproportionnées"

Du côté des employeurs, la FEB souligne que la Belgique dispose d'un "indice de protection contre les licenciements collectifs" des plus élevés (5,13 sur 6 selon l'OCDE). Les entreprises doivent pouvoir s'adapter, "même si cela doit passer par des pertes d'emploi. Il faut éviter que des obligations disproportionnées soient mises à la charge des entreprises qui se restructurent", disent les patrons. Ils disent craindre une procédure encore plus longue qu'aujourd'hui, dont ils dénoncent déjà la lourdeur, la rigidité et la paperasserie tracassière.

Le ministre de l'Emploi Kris Peeters (CD&V) a envoyé au Groupe des Dix (composé des syndicats et des représentants des patrons) ses propositions de révision de la loi Renault. Le ministre veut imposer aux patrons de nouvelles obligations, en cas de licenciement collectif: informer les élus sur demande du parlement, notamment. Il y aurait aussi l'obligation d'élaborer un plan social et financier, y compris pour les intérimaires et temporaires. Et des primes de licenciements plus élevées.

Au sein du Conseil national du travail il existe un "groupe de travail" paritaire qui est chargé de débattre de la problématique des restructurations et d'élaborer des propositions de modification de la loi Renault. Ce groupe examine l'avant-projet de loi transmis par Kris Peeters, mais il n'a pas encore formulé ses propositions.