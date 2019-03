La loi climat proche de la mort clinique

D'après un sondage effectué pour le compte de la coalition "Sign For My Future", plus de la moitié des Belges (53%) estime que notre pays doit se doter d'une loi climat contraignante. Mais à entendre les échos en provenance de la Chambre, ils vont devoir se faire une raison, la loi climat est bien partie pour ne jamais voir le jour. En tout cas, pas sous cette législature. Ce mardi matin, la commission parlementaire de révision de la Constitution n'a pas voté la révision de l'article 7bis de la Constitution, la voie rapide pour rendre possible une loi climat. MR et Open-VLD ont réitéré leur refus, les libéraux continuent à privilégier la piste de l'accord de coopération.

Calendes grecques

Compte tenu qu'en plus de l'open-VLD et du MR, la N-VA y est aussi opposée et que le CD&V n'est pas très enthousiaste, la révision de l’article 7bis de la Constitution - pour lequel il faut une majorité des 2/3 - est tout simplement impossible.

Seul fifrelin d'espoir donc, la piste de l'accord de coopération entre les entités fédérées, une piste aussi technique que lente et pesante. Conclusion, l'adoption d'une loi est renvoyée de facto aux calendes grecques.