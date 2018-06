La liste PS de Bruxelles quasi complète sera bilingue, mais sans le sp.a

Quelque 500 militants socialistes se sont réunis dimanche en fin de matinée pour assister à la présentation par le bourgmestre Philippe Close, de la liste bilingue, à présent quasi complète, que celui-ci emmènera en vue du scrutin du 14 octobre prochain. Le sp.a n'en sera pas, contrairement au choix des socialistes flamands de s'allier avec le parti frère francophone dans les 18 autres communes de la capitale, a souligné Philippe Close.

Derrière lui, les premières places seront occupées par les échevins sortants Faouzia Hariche, Mohamed Ouriaghli, Karine Lalieux, et Ahmed El Ktibi.

À la sixième place, la comédienne belgo-ghanéenne Alix Opoku-Bosompra sera la première des quatre candidats néerlandophones de la liste.

Figureront aux places suivantes, d'autres personnalités socialistes locales mais aussi nombre de candidats, notamment des jeunes, qui se présentent pour la première fois.

L'historien néerlandophone Roel Jacobs, la députée fédérale Nawal Ben Hammou, et la députée bruxelloise Simone Susskind pousseront la liste où seules deux places (les 42 et 44èmes places restent à attribuer).

La liste proposera aussi des candidats européens: le socialiste français Michaël Vincent (31ème); l'anglaise Joséphine Wood, membre du Labour (36ème); et la portugaise Joana Benzinho Santos (40ème).

Programme prévu pour la rentrée

Philippe Close en a toutefois évoqué quelques accents prioritaires.

Le PS juge selon lui que la meilleure manière de servir la population, quel que soit son niveau de revenus, consiste à poursuivre l'équipement de tous les quartiers en écoles, en crèches, en infrastructures culturelles et sportives, en commerces de proximité,... pour faire en sorte que chacun dispose de tous ceux-ci dans un rayon de 10 minutes de marche.

"L'important n'est pas d'où l'on vient, mais ce que l'on fait ensemble", a ajouté la future tête de liste, soulignant que pour les socialistes, Bruxelles, avec son statut de ville parmi les plus multiculturelles du monde doit constituer une cité où tout le monde se sent bien.

A ses yeux, le modèle de société constituera un enjeu électoral. Le PS refusera le populisme et le nationalisme. "Je remarque d'ailleurs que même à Anvers, on fête les Diables Rouges avec les Lukaku et Batshuayi", a-t-il glissé au passage.