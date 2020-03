Sondage exclusif sur le confinement: 8 parents sur 10 n'arrivent pas à bien télétravailler

Plus de 3500 parents ont répondu, en cinq jours, à un sondage de la Ligue des familles intitulé " En tant que parents, comment vivez-vous cette période de confinement ? ".

Contraints de travailler et de s’occuper de leurs enfants en même temps, les parents et , particulièrement, les familles monoparentales ont le sentiment de ne plus rien réussir à faire convenablement : ni travailler comme il le faudrait, ni s’occuper des enfants comme il le faudrait. Avec, à la clé, la culpabilité qu’on peut imaginer…

Le confinement aujourd’hui, des burn out demain

La proportion de parents qui se sentent dépassés et ont besoin de soutien psychologique est loin d’être négligeable, alors même que le confinement est loin d’être terminé.

Signe de l’importance de mettre en place des dispositifs de soutien aux familles, sous peine de devoir faire face, dans l’après-crise, à des burn outs et autres difficultés en puissance, bien plus néfastes pour la sécurité sociale et notre économie qu’un congé spécifique de quelques semaines.

Une pétition pour réclamer un congé spécifique

Face à ces situations alarmantes, la Ligue des familles avec son équivalent le Gezinsbond a lancé une pétition pour réclamer un congé spécifique, rémunéré, comme cela a été mis en place en France et au Luxembourg. La pétition a déjà été signée par plus de 9.000 personnes.

Par ailleurs, le sondage révèle que les parents respectent à la lettre les consignes nationales relatives à la garde des enfants : dans la quasi-totalité des cas (98%), leurs enfants sont chez eux avec l’un de leur parent.

Près de 6 parents sur 10 travaillent à domicile (59%), avec leurs enfants donc dans la quasi-totalité des cas.

25% ne travaillent pas pour le moment (congé, chômage temporaire ou pas, maladie/invalidité, congé parental/de maternité/de paternité…).

11% travaillent en partie chez eux et en partie à l’extérieur.

Enfin, 5% des parents travaillent exclusivement à l’extérieur de chez eux.

La quasi-totalité des enfants sont à la maison

Cette situation convient assez bien aux parents de grands enfants, qui sont 8 sur 10 à s’en accommoder quand leurs enfants ont plus de 18 ans et 6 sur 10 quand leurs enfants sont ados.

Par contre, c’est plus difficile pour les parents de jeunes enfants : moins de 3 parents d’enfants de moins de 6 ans sur 10 (29%) sont satisfaits de cette situation, et moins de la moitié (45%) des parents d’enfants de 6 à 11 ans.

La situation actuelle a un impact majeur sur la vie professionnelle des parents : parmi ceux qui pratiquent le télétravail tout en s’occupant de leurs enfants. Huit sur dix affirment ne pas bien travailler. Mais à l’inverse, plus de la moitié des parents (51%) estiment ainsi ne pas s’occuper de leurs enfants comme il le faudrait.

Cela n’est pas sans conséquence : 4 parents sur 10 se sentent angoissés ou stressés et 3 sur 10 dépassés. Plus les enfants sont jeunes, plus les parents sont angoissés, stressés, dépassés. Les parents qui travaillent à domicile se sentent aussi davantage dépassés que ceux qui travaillent à l’extérieur et ceux qui ne travaillent pas.

Les parents d’enfants plus âgés (6-17 ans), quant à eux, s’inquiètent davantage de ne pas parvenir à assurer le suivi scolaire de leurs enfants : ils sont 4 sur 10 à estimer ne pas pouvoir le faire correctement. Ils sont aussi 3 sur 10 à être inquiets de ce que font les enfants toute la journée.

Certains parents vivent bien la situation

Si la situation est dure pour de nombreux parents, une partie non négligeable d’entre eux arrive tout de même à y voir du positif. C’est davantage le cas des parents qui ne travaillent pas, qui sont 5 sur 10 (52%) à déclarer passer davantage de temps de qualité avec leurs enfants (contre un peu de moins de 4 parents qui travaillent sur 10 – 39%), et 4 sur 10 à avoir un rythme de vie plus agréable (41%), contre 3 parents qui travaillent sur 10 (31%).

En fin d’enquête, les parents avaient la possibilité de résumer en une phrase cette situation de confinement avec des enfants. Quelques phrases-clés :" L’équivalent de 4 temps-plein réparti sur 2 personnes… " " Entre bonheur et horreur… mon cœur balance ".