La justice saisie dans le dossier des manuels antisémites du CICB

Le Conseil national de sécurité (CNS), réuni lundi après-midi, a décidé de laisser faire la justice dans l'affaire des manuels antisémites et homophobes du Centre islamique et culturel de Belgique (CICB), a appris La Libre Belgique. Un parquet doit être désigné, lequel décidera si oui ou non des poursuites peuvent être engagées contre la section arabe de l'Institut islamique européen.

L'école, qui dépend du Centre islamique et culturel de Belgique (CICB), a utilisé des manuels homophobes, antisémites et prônant le djihad durant de nombreuses années et jusqu'en 2016-2017, selon un rapport de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace (Ocam).

Lors du débat au Conseil national de sécurité sur ces fameux manuels, il est apparu que le pouvoir administratif, des communes jusqu'au ministère de l'Intérieur, n'a pas les moyens d'enquête dont dispose la Justice. Il lui semble donc déraisonnable de laisser à Jan Jambon (N-VA), ministre de l'Intérieur, ou à la Ville de Bruxelles la responsabilité de fermer sans enquête l'école incriminée, écrit La Libre Belgique.