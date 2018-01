Demande de libération d'un Soudanais : l'Office des étrangers ira en cassation

La décision de justice est tombée jeudi. La chambre des mises en accusation de la Cour d'appel de Bruxelles ordonne la libération d'un ressortissant soudanais détenu depuis septembre dernier dans un centre fermé. D'abord à Vottem et aujourd'hui, au centre 127 bis à Steenokkerzeel. En octobre dernier, une ordonnance de la chambre du conseil du Tribunal de Première instance de Bruxelles demandait déjà cette libération. La Cour d'appel la confirme.

L'Office des étrangers est ciblé

L'arrêt estime en effet que vu les informations notoirement connues sur la situation alarmante au Soudan, l'Office des étrangers "ne pouvait envisager un éloignement sans s'être assuré qu'il ne serait pas renvoyé vers un pays où il encourrait un risque réel d'être soumis à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne des Droits de l'homme". Et l'arrêt va plus loin, "en n'examinant pas la question du risque que représenterait un renvoi vers le Soudan, la mesure privative de liberté n'est pas prise conformément aux exigences légales".

Et selon l'arrêt, toutes les informations concernant le Soudan ne pouvaient être ignorées. L'Office des étrangers devait faire les vérifications nécessaires, et à tout le moins entendre le ressortissant soudanais et même s'il n'avait pas demandé asile en Belgique. A travers ces critiques à l'égard de l'Office des étrangers, le ministre de tutelle, Theo Francken, est bien sûr aussi visé.

Recours en cassation

Guillaume Lys, l'avocat du plaignant espère une libération rapide de son client. Il espère également que cet arrêt fera jurisprudence mais prudent, Guillaume Lys explique que la justice fonctionne au cas par cas. A l'avenir, selon l'avocat, son client qui n'avait pas jusqu'à présent demandé une procédure d'asile, le fera normalement, en étant libre.

L'Office des étrangers a annoncé qu'il introduira un pourvoi en cassation contre cette décision de la chambre des mises en accusation. "Nous pensons que la décision ne correspond pas à celles d'autres juges dans des affaires similaires", a déclaré la porte-parole de l'Office, Dominique Ernould.

Le secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration Theo Francken (N-VA) se rallie au recours en cassation annoncé par l'Office des Etrangers à la suite de la décision de la Cour d'Appel de Bruxelles d'ordonner le mise en liberté d'un ressortissant soudanais, a indiqué le cabinet de Theo Francken, vendredi soir. Selon celui-ci, "le raisonnement suivi par la Cour d'Appel de Bruxelles s'écarte des motivations de décisions antérieures dans des affaires de même nature. Il n'y a donc pas de jurisprudence uniforme en la matière", a-t-il ajouté disant prendre acte du jugement.

Cet arrêt va-t-il vraiment influencer la libération d'autres Soudanais? "La décision ne fera pas jurisprudence, dans le sens où, contrairement au système anglo-saxon, les décisions de justice ne font pas loi. Par contre, c'est une première de la part de la chambre des mises en accusation" explique Sotieta Ngo, directrice du CIRé.

Dans l'entourage du Premier ministre, conforme à sa logique depuis qu'il occupe ce poste, on explique ne pas réagir à une décision de justice.

Mais, en tout cas, le Premier ministre reste sur sa ligne depuis deux semaines. Il dit attendre, concernant le Soudan, les résultats de l'enquête qui a été demandée, il répète que le gouvernement a voulu éviter un Calais bis en Belgique et que la politique menée par Theo Francken est dans la ligne de l'accord gouvernemental. Mais dans la majorité, il y a des critiques claires à l'égard de la communication de Theo Francken. Très souvent limite, entend-on mais jusqu'à présent, il n'aurait pas dépassé les bornes. Mais dès la semaine prochaine, après la trêve des confiseurs, cela risque à nouveau de s'enflammer...