La grève du personnel dans les prisons néerlandophones est bien suivie

Il n’y a qu’à Hoogstraten qu’il y a suffisamment de personnel pour assurer les services habituels. A Gand, il sera peut-être possible d’organiser la promenade des détenus. Dans les autres établissements, les détenus devront rester 24 heures enfermés dans leur cellule et il n’y aura qu’une seule distribution de repas. Les équipes du matin ont "très strictement suivi" le mouvement, rapporte Kathleen Van De Vijver, la porte-parole de l’administration pénitentiaire.

La grève a débuté dimanche à 22 heures dans les prisons flamandes et dans celles de Saint-Gilles et Forest, en région bruxelloise. Dans ces établissements, la majorité des agents se croisent les bras pour protester contre la surpopulation carcérale et le manque d’effectif, indique l’administration pénitentiaire.

Les syndicats dénoncent aussi l’état des prisons. "On a des prisons où 10-15 cellules ne fonctionnent pas parce qu’elles sont remplies de champignons", déplore Grégory Wallez, de la CGSP. Il dénonce l’état du parc immobilier pénitentiaire. "Pour reprendre les mots du bourgmestre de Tournai, je n’y mettrais pas mon chien, ça veut tout dire", résume-t-il.

Tout cela engendre un ras-le-bol général, tant chez les agents que chez les détenus. Les syndicats réclament, pour la énième fois, une amélioration de la situation. Pour Claudine Collienne, de la CSC, il faut "une prise de conscience dans la société" parce que "les prisons y jouent un rôle", estime la syndicaliste. "On y envoie des gens pour les priver de liberté parce qu’ils n’ont pas respecté les règles de notre société. Si on veut qu’ils ressortent de ce passage en prison plus adaptés, il faut y mettre les moyens", estime Claudine Coupienne. "On le voit dans les pays voisins. Il faut des moyens pour pouvoir permettre aux prisons de jouer leur rôle sociétal. (En Belgique), ce n’est pas le cas depuis plusieurs dizaines d’années", regrette la responsable syndicale CSC.

Pour les syndicats, il s’agit d’un problème structurel et pas d’une situation ponctuelle, comme le prétend le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne, a souligné le syndicat socialiste.