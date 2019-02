La grève a débuté ce mercredi, qu'allez-vous faire ?

La grève de mercredi 13 février a touché le rail et le ciel belge dès ce mardi soir 22h. Le mouvement se terminera ce mercredi à la même heure. Un service minimum étant en vigueur, la société des chemins de fer s’attend donc à ce que la moitié des trains roulent malgré la grogne.

Suivront les autres modes de transport : l’aéroport de Charleroi sera fermé et Brussels Airport conseille de prendre ses dispositions. De nombreux vols sont annulés, reportés, voire déviés.

