La gratuité scolaire en Belgique francophone, utopie ou réalité ?

Cette semaine, plus de 850.000 élèves de maternelles, primaires et secondaires ont repris – avec joie ou tristesse - le chemin de l’école. Si l’accès gratuit à l’enseignement est un droit inscrit dans l’article 24 de la Constitution belge, l’école peut en réalité coûter (très) cher aux parents.

Maxime Michiels, chargé d’études pour la Ligue des Familles, était l’invité ce samedi de Christophe Grandjean et de Régine Dubois dans La Semaine Viva sur VivaCité. Premier constat : les coûts de la scolarité n’ont pas baissé depuis des années. “La Ligue des familles demande depuis des années de diminuer cette pression financière sur les familles dans le cadre de l’accès à l’école. On parle toujours aujourd’hui d’environ 280-300 euros par an pour un élève en maternelle, de 1200 euros en primaire et de 1500 en secondaire. “

Ces coûts peuvent se révéler plus importants dans l’enseignement technique et professionnel où les élèves sont parfois issus de milieux plus défavorisés.

Des frais autorisés

Des décrets et des circulaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles autorisent des frais relatifs au temps scolaire. C’est le cas notamment du matériel et des fournitures scolaires (cahier, tenue sportive, bics, manuels…).

Selon la Ligue des Familles, on peut toutefois remettre en question certaines pratiques. “Demander des marques particulières – souvent plus chères comme Stabilo ou le tube de colle Pritt – est illégal. En quoi un tube de colle Pritt serait-il nécessairement meilleur qu’un autre pot de colle moins cher ?”. De même, au lieu d’imposer de se procurer des ordinateurs portables à amener en classe, l’école devrait se munir de salles informatiques directement accessibles à ses élèves.

D’autres frais sont également permis par la Fédération Wallonie-Bruxelles et concernent le temps extra-scolaire comme le temps de midi par exemple. Ainsi, les écoles peuvent imposer un droit de chaise pour que les élèves puissent profiter des cantines ou des réfectoires.

Mais des pratiques totalement illégales

Des établissements scolaires demandent aussi un minerval déguisé, ce qui est par contre totalement illégal. “Une maman de trois enfants a récemment appelé la Ligue des Familles pour savoir s’il était normal de se voir imposer une facture de 120 euros par enfant pour une “ASBL des amis de l’école en question”’.

Maxime Michiels pointe surtout une méconnaissance de la part des familles et des écoles de ce qu’on peut ou pas demander en termes de frais. “Dans certaines écoles primaires, les directions imposent aux parents de fournir une rame de papier ou des cartouches d’encre aux élèves, ce qui est totalement interdit en primaire. Dans l’enseignement secondaire, il est en effet permis de facturer ces frais de photocopie aux parents, mais le plafond maximum est de 75 euros par année et doit correspondre à des frais réels. Pas question donc d’exiger un forfait avant la moindre photocopie en début d’année”.

Une crainte d’agir

Selon Maxime Michiels, les parents ne se révoltent pas spécialement pour faire valoir leurs droits, parce qu’ils craignent des répercussions sur leurs enfants ou sur leurs relations avec le monde scolaire. “Les parents peuvent introduire une plainte auprès du délégué général aux droits de l’enfance. Mais dans les faits, le volume des plaintes est peu important par rapport aux cas de non-respect de la loi”.

Vers la gratuité ?

Le fameux pacte d’excellence change quelque peu la donne. Car cette rentrée 2019 marque une nouveauté : la gratuité est renforcée et encadrée en première maternelle. Les dotations et les subventions couvrent désormais la distribution de matériel scolaire. Un poids en moins donc pour les parents, même s’ils devront toutefois participer financièrement pour le temps extrascolaire comme le repas, la garderie ou des activités sportives et culturelles.

Ce principe de “gratuité” sera appliqué en deuxième maternelle à la rentrée prochaine, puis en troisième en septembre 2021. Et pour les primaires et les secondaires ? Rien n’est prévu pour le moment, même si le pacte vise à réduire certains coûts, notamment en allongeant le tronc commun jusqu’à la troisième secondaire.

Vous avez raté la première émission de La Semaine Viva diffusée ce samedi entre 13h et 14h sur VivaCité ? Pas de souci, retrouvez toutes les séquences sur RTBF Auvio.