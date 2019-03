La gratuité de la contraception étendue jusqu'à l'âge de 25 ans? Le prochain gouvernement décidera

La commission de la Santé de la Chambre a approuvé mardi une proposition de loi du PS qui porte à 25 ans l'âge de remboursement des contraceptifs. Quant à la pilule du lendemain, elle sera gratuite quel que soit l'âge de la femme. Seule la N-VA a voté contre.

Actuellement, il faut être âgée de moins de 21 ans pour bénéficier des remboursements prévus.

"Nous nous réjouissons d'avoir pu faire un pas supplémentaire en permettant d'étendre la gratuité des contraceptifs à toutes les femmes jusqu'à 25 ans et de permettre à toutes les femmes, quel que soit leur âge, de disposer gratuitement de la pilule du lendemain", a souligné la députée Karine Lalieux (PS).

Le PS y voit une mesure essentielle pour renforcer le droit des femmes à disposer de leur corps et répondre à la précarité toujours plus importante des femmes: selon le baromètre de l'intégration sociale, de plus en plus de jeunes femmes de 21 à 25 ans bénéficient du revenu d'intégration, soit près de 45.000 en juillet 2018.

A la demande des libéraux et du CD&V, un amendement a été adopté pour conditionner l'entrée en vigueur de la mesure à l'adoption d'un arrêté royal.

Le coût de cette mesure - qui selon l'INAMI se chiffre à 6 millions d'euros - ne peut en aucun cas représenter un frein à la mise en œuvre de cette mesure, avertissent les socialistes qui demandent au gouvernement fédéral d'adopter au plus vite l'arrêté royal.

Après le vote favorable en commission de la Santé, la proposition de loi doit maintenant passer en séance plénière.

Via son cabinet, la ministre fédérale de la Santé, Maggie De Block, se dit favorable à cette extension de la gratuité mais elle précise qu’elle ne pourra pas prendre cette mesure budgétaire, vu que le gouvernement est en affaires courantes. C’est donc le prochain gouvernement qui décidera ou non d’appliquer cette gratuité.