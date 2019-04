La gauche veut ramener l'âge de la pension à 65 ans, un faux débat selon les spécialistes

La plupart des partis de gauche proposent un retour de la pension à 65 ans dans leur programme électoral pour les prochaines élections. Ainsi, Ecolo, le PS et le PTB du côté francophone, le sp.a, le PVDA et le Vlaams Belang côté flamand, veulent revenir sur l’augmentation de l’âge légal de la pension de 65 à 67 ans décidée par le gouvernement Michel. Le retour à 65 ans, les socialistes flamands du sp.a en font même une condition de participation au prochain gouvernement.

Pour motiver son choix, Ecolo affirme que « le report de l’âge de la pension, sans tenir compte des conditions de travail et de l’évolution des capacités et besoins des travailleurs, a pénalisé les travailleurs, en particulier les femmes et ceux qui ont un métier pénible. » « Reporter l’âge légal de la pension à 67 ans est une réforme qui nuit gravement aux travailleurs, enchaîne le PS. Il faut permettre aux personnes qui ont exercé une carrière complète de prendre leur pension à 65 ans ou après 42 années de carrière. » Le PTB conclut : « À 67 ans, tous les métiers sont pénibles, il faut revenir à 65 ans… Les politiciens qui ont voté la pension à 67 ans peuvent toujours prendre leur retraite à partir de 55 ans. Ils ont trompé l’électeur en 2014 avec des fausses promesses. »

En face de ces arguments politiques, tous les partis de droite et du centre mais aussi, et c’est plus surprenant, Groen, ne veulent pas revenir sur cette mesure. Pour eux, il faut surtout travailler sur l’âge réel de départ à la pension. Alors, qui a tort, qui a raison ?

67 ans, mais pas pour tout le monde

Si le gouvernement Michel a bien relevé l’âge légal de la pension à 67 ans dès le début de la législature (alors qu’aucun parti ne l’avait mis dans son programme), il faut bien dire que cela n’a eu que très peu d’effets. D’abord, parce que cette décision n’est pas encore effective. La pension passera à 66 ans en 2025 et 67 ans en 2030. Ensuite, parce qu’il existe encore de nombreuses possibilités d’exceptions qui permettent de partir plus tôt que ces 65 ou 67 ans. Ainsi, chez les fonctionnaires, dont la plupart sont des enseignants, il est possible de partir dès 60 ans. Ensuite, le système des pensions anticipées est encore d’application. Ainsi, une personne pourra partir à la pension à 60 ans s’il a travaillé 44 ans, à 61 ans s’il en a travaillé 43 ans et à 63 ans s’il a travaillé 42 ans.

Exemple avec Martine, une infirmière de 52 ans qui a commencé à travailler à 23 ans. Si elle devait prendre sa pension à 67 ans, ce serait en 2035 après 44 années de carrière. Mais grâce aux pensions anticipées, elle pourra partir après 42 années de carrière, en 2033, à 65 ans. Autrement dit, Martine pourra partir à la pension à 65 ans… malgré qu’en 2030, l’âge légal de départ à la retraite sera de 67 ans.

Comme elle, 9 Belges sur 10 partent à la pension bien avant l’âge légal. D’ailleurs, l’âge moyen de départ à la retraite dans notre pays est de 61 ans.

Une réforme fracassante qui cache la forêt de mesures nécessaires

On l’a compris, relever l’âge légal de la pension n’a que très peu d’influence sur la durée réelle des carrières. Et c’est bien le problème pour les spécialistes. Pour Jean Hindriks, économiste de l’UCLouvain et membre du Conseil Académique des pensions, ce report de l’âge légal à 67 ans était avant tout symbolique mais élude le vrai sujet : la durée réelle des carrières. « On parle tout le temps de l’âge légal, mais ce qui est important c’est le nombre d’années pendant lesquelles un travailleur cotise (sa carrière sans les interruptions de carrière et le chômage, ndlr). Aujourd’hui, on tourne autour de 33 années alors qu’on profitera de la pension pendant 18 à 20 ans. Donc c’est clairement insuffisant. Il faut allonger les carrières plutôt que de reculer l’âge de départ. Et pour cela, il faut éviter les interruptions de carrière et les fins de carrière prématurées pour des raisons de santé. »

Pour ce spécialiste du problème des pensions, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour garder les personnes plus âgées au travail tout en s’assurant que cela reste viable pour ces futurs pensionnés. De nombreux aménagements sont possibles, comme la pension à mi-temps : mi-temps au travail, mi-temps à la pension. « Le citoyen est d’accord de travailler plus longtemps à condition de ralentir son rythme de travail, indique l’économiste. Mais à ce stade-ci, on n’a pas mis en place les mesures efficaces d’aménagement de fin de carrière pour atterrir en douceur, comme le fait de terminer sa carrière à temps partiel », déplore-t-il.