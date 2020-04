La FWB va fournir plus de 1800 PC portables à ses élèves et étudiants défavorisés

Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a approuvé jeudi l’achat par marché public de 1390 ordinateurs portables reconditionnés. Complétés par 420 ordinateurs donnés par Ethias, ces appareils seront livrés pour la mi-mai à des familles ou des étudiants dépourvus d’outils informatiques.

La mesure, d’un coût de quelque 350.000 euros supportés par le Fonds d’urgence mis sur pied par la FWB pour faire face aux conséquences de la crise du Covid-19, vise à soutenir l’enseignement à distance en cette période de confinement.

Les modalités de distribution seront définies ultérieurement par le gouvernement "afin de déterminer les besoins les plus urgents".

Mercredi, la presse rapportait que la Flandre avait réussi à rafler la quasi-totalité des ordinateurs portables récupérés par l’ASBL DigitalForYouth pour les jeunes défavorisés en cette période de Covid-19, et ce aux dépens des familles francophones qui n’en auront aucun.

Dans un communiqué jeudi soir, le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Pierre-Yves Jeholet (MR) revient sur la polémique. "Bien que consultée et dûment informée de la volonté du gouvernement de consulter plusieurs opérateurs dans le cadre de cette procédure de marché afin de garantir l’égalité de traitement de tous et une comparaison des prix, l’ASBL DigitalForYouth n’a déposé aucune offre liante. Elle n’a par ailleurs jamais proposé au gouvernement un nombre déterminé de PC portables pour un prix certain, l’opération proposée nécessitant des investissements hypothétiques et futurs de tiers donateurs", selon lui.