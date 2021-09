La FWB s'enrichit d'une formation universitaire consacrée aux droits de l'enfant

Une formation interuniversitaire consacrée aux droits de l'enfant sera proposée dès cette rentrée académique en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Attendue depuis de nombreuses années, cette formation transversale est l'une des mesures découlant du plan d'actions relatif aux droits de l'enfant élaboré par la FWB.

Cinq universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles ont uni leurs expertises pour de créer ce nouveau master interuniversitaire.

Le nouveau cursus s'adresse aux étudiants qui souhaitent compléter leur formation de deuxième cycle par une spécialisation interdisciplinaire avant de s'engager sur le terrain professionnel. Mais il vise aussi les divers acteurs qui œuvrent dans les secteurs de l'enfance, de l'aide à la jeunesse, l'enseignement, la petite enfance, la justice, la santé mentale, la police, l'accueil des demandeurs d'asile ou encore l'action sociale.

Ce master est coordonné par l'ULB et les cours du tronc commun seront donc localisés à Bruxelles (ULB ou Université Saint-Louis) avec un choix de cours optionnels possible à l'UNamur, l'UCLouvain et l'ULiège.

L'horaire des cours obligatoires sera aménagé en fin d'après-midi ou en début de soirée pour permettre à un public plus large d'y assister.