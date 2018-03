La FWB crée un fonds pour financer la recherche fondamentale entre nord et sud du pays

Le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a approuvé mercredi soir à l'unanimité un projet de décret assurant le financement du programme de recherche fondamentale intercommunautaire.

Créé fin 2016 et baptisé Excellence of Science (EOS), ce nouvel instrument est géré conjointement par le Fonds de la recherche scientifique (FRS-FNRS) et son pendant flamand FWO. Il vise à financer des projets entre chercheurs du nord et du sud du pays. Il remplace les anciens Pôles d'attraction interuniversitaires (PAI) fédéraux, supprimés après la sixième réforme de l'État, ce qui avait suscité pas mal d'émoi dans la communauté scientifique.

Pour assurer un financement pérenne d'EOS, le décret approuvé mardi crée un nouveau fonds associé au sein du FNRS. Il sera doté d'un montant de 14 millions d'euros annuels par la partie francophone. Le budget global d'EOS est, lui, d'une trentaine de millions annuels.