La frégate Léopold 1 part escorter le porte-avions Charles de Gaulle

La frégate Léopold 1 de la Marine et son équipage - jeune et très féminin - de quelque 170 personnes ont appareillé jeudi, avec un léger retard sur le calendrier initial, pour une mission d'escorte de trois mois du porte-avions nucléaire français Charles de Gaulle qui la conduira jusque dans le Golfe persique, a-t-on appris de sources militaires.

Cette mission constitue, mais dans une zone géographique bien différente, une répétition de celle menée l'an dernier. Elle avait toutefois été interrompue à la mi-mars par la pandémie de coronavirus et la contamination de nombreux marins tant à bord du Charles de Gaulle que du Léopold 1 après une escale à Brest (ouest de la France). Après une quarantaine, 65% de l'équipage s'étaient avérés être porteurs du virus, a récemment révélé la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder (PS).

La frégate a appareillé jeudi matin de Den Helder (nord-ouest des Pays-Bas) avec un équipage qui a été placé en isolement pendant deux semaines, jusqu'au 7 février, date à laquelle il a embarqué à bord et travaille "en bulles", selon des porte-paroles de la Défense.

Le Charles de Gaulle doit pour sa part quitter dans les tout prochains jours Toulon (sud de la France) pour cette mission baptisée Clemenceau 2021, avec un équipage totalement vacciné - ce qui a entraîné un report de son départ d'une semaine, selon le site spécialisé Mer et Marine.

170 personnes à bord

Selon la Défense, une équipe médicale est prévue à bord du Léopold et des tests Covid sont également embarqués. La frégate embarque quelque 170 personnes, dont quinze femmes. L'équipage comprend beaucoup de jeunes marins, selon une proportion de 70% de jeunes et de 30% de "plus expérimentés", selon l'état-major de la Défense. Elle emmène également un hélicoptère Alouette III pour l'une des dernières missions opérationnelles de cet hélicoptère quinquagénaire.

La frégate gagnera d'abord Toulon pour rejoindre les autres bâtiments de la Task Force 473, placée sous le commandement du contre-amiral Marc Aussedat. Ce groupe aéronaval (GAN) sera composé du Charles de Gaulle et de son groupe aérien embarqué - avions de combat Rafale, appareils de détection radar E-2C Hawkeye et hélicoptères -, de la frégate de défense aérienne Chevalier Paul, de la frégate multi-missions Provence et du bâtiment de commandement et de ravitaillement Var. Il sera épaulé par un sous-marin nucléaire d'attaque et un avion de patrouille maritime Atlantique 2.

Doivent s'y ajouter des bâtiments étrangers, dont, pour le début de la mission, le destroyer américain USS Porter, ainsi que les frégates belges Léopold I et grecque Hydra. Le GAN évoluera en Méditerranée, en mer Rouge, dans le nord de l'océan Indien et dans le golfe arabo-persique. Il participera notamment à l'opération Chammal, le volet français de l'opération Inherent Resolve (OIR) dirigée par les Etats-Unis pour combattre le groupe terroriste Etat islamique (EI, ou Daech selon son acronyme arabe).

Opération Agénor

Le Léopold I participera également à l'opération Agénor, le volet militaire de la mission européenne de surveillance maritime dans le détroit d'Ormuz (EMASOH), a précisé la Défense sur son site internet.

Selon elle, cette mission représente "une opportunité exceptionnelle" pour un équipage très jeune de s'entraîner dans le cadre du "High End Warfare" (le spectre haut des opérations militaires), au sein d'une task force multinationale. Un marin belge sera détaché comme officier de liaison à bord du porte-avions et un autre travaillera pour l'état-major français.

A Bruxelles, on souligne que cette mission est "en cohérence avec la note de politique générale de la ministre" de la Défense, Ludivine Dedonder, et se déroule dans des zones sur lesquelles l'accent y est mis: la Méditerranée et le Moyen-Orient.

Elle intervient dans un climat de tensions entre la Belgique et l'Iran, après la condamnation à 20 ans de prison le 4 février d'un diplomate iranien, Assadollah Assadi, par le tribunal correctionnel d'Anvers, pour avoir projeté en 2018 un attentat en France contre un rassemblement d'opposants à la République islamique.

La mission Clemenceau 21 doit s'achever avec le retour du GAN à Toulon en juin, alors que le Léopold I est attendu à son port d'attache de Zeebrugge dès la mi-mai.