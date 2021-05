La formation initiale des enseignants devrait être allongée à 4 ans à partir de 2022, en principe

Le but est de réduire l’écart avec la formation des professeurs de 4e, 5e et 6e secondaire qui, eux, sont formés en 5 ans. Sous la précédente législature, le projet a été validé. L’actuel gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles prépare la mise en œuvre annoncée pour 2022.

C’est un dossier dont on parle depuis de nombreuses années, près de 10 ans, celui de l’allongement de la formation initiale des enseignants. Il s’agit d’augmenter d’une année la formation, actuellement de trois ans, des futurs instituteurs maternels et primaires ainsi que celle des professeurs du secondaire inférieur.

C’est en 2012 que Jean-Claude Marcourt (PS), alors ministre de l’Enseignement supérieur obtient le feu vert du gouvernement de ce qu’on appelait encore la Communauté française pour entamer la concertation avec les acteurs du secteur de l’Enseignement afin d’ouvrir le chantier de la réforme de la formation initiale des enseignants.

A l’époque, l’idée est d’allonger la durée des études des instituteurs et des régents de 3 à 5 ans. Cette réforme aurait des avantages tels qu’augmenter le nombre et la durée des stages en cours de cursus et donc la qualité de l’enseignement, de gommer la distinction entre les études en 3 et 5 ans. On devrait aussi revoir à la hausse le salaire des instituteurs et des régents et, pourquoi pas, l’aligner sur celui des enseignants du secondaire supérieur.

Déjà en 2012, le ministre Marcourt avait annoncé la couleur : il faudrait du temps pour mettre la réforme sur les rails. "La réforme est extrêmement longue, et elle a un coût", avouait Jean-Claude Marcourt. Il imaginait alors une mise en place en 2015-2016, "si le gouvernement suit et qu’ensuite nous avons les experts et la communauté éducative qui embraient", avait-il ajouté.

Force est de constater que ce projet a nécessité plusieurs législatures pour avancer. En 2016, alors que la réforme aurait dû, selon les plans initiaux, entrer en vigueur, Jean-Claude Marcourt, toujours ministre de l’Enseignement supérieur annonce que la formation initiale des instituteurs et enseignants du secondaire inférieur ne sera pas allongée à quatre années avant la rentrée de septembre 2019.

En mai 2017, le projet semble suffisamment mûr. Le gouvernement de la Communauté française adopte la réforme de la formation initiale des enseignants. On annonce alors que la formation des instituteurs et des régents passera de 3 à 4 ans à la rentrée 2019 : trois ans dans une Haute Ecole comme aujourd’hui, puis une année supplémentaire à l’université.

Envoyé au Parlement de la Communauté française, le projet est approuvé en commission en janvier 2019. L’objectif est alors que le cursus des instituteurs et maîtres soit porté de 3 à 4 ans, dès la rentrée 2020…