La formation des gouvernements au cœur de la Fête flamande

A l'Hôtel de ville de Bruxelles où se tient ce jeudi la cérémonie officielle de la fête flamande, les politiques présents parlent beaucoup de la formation des gouvernements et notamment du gouvernement flamand. Aujourd'hui, tout est à l'arrêt au nord du pays. Bart De Wever ayant décidé unilatéralement qu'à défaut d'y voir plus clair au niveau fédéral, il interrompait les consultations avec les autres partis. Un choix qui fait sourire l'ancien président de la Chambre, l'Open VLD Herman de Croo : "Bart De Wever a mis le bouton de pause. Lui qui est l'informateur, le formateur, le négociateur est en Amérique latine pour un congrès important". Bart De Wever se trouve en effet depuis le 6 juillet en Colombie et il ne revient que le 14 juillet.

Herman De Croo, Open VLD : "Pas besoin de majorité dans les deux groupes linguistiques"

Pour Herman De Croo, au niveau fédéral, un gouvernement sans la N-VA est possible. Pour lui, avoir une majorité côté flamand comme le réclame la N-VA ne tient pas la route. " Un gouvernement doit au moins avoir 76 députés sur 150 qui le soutient. C'est juridique. Nous venons d'avoir pendant 5 ans un gouvernement fédéral raisonnable et convenable avec une minorité d'élus côté francophone."

Eric Van Rompuy, CD&V : "La N-VA prend la Flandre en otage"

Pour Eric Van Rompuy, ancien député CD&V, le choix de Bart De Wever d'interrompre les consultations est particulier. "La situation en Flandre est une prise d'otages de la N-VA qui demande des garanties pour qu'on les emmènent aussi au niveau fédéral". Willy Borsus, l'actuel ministre-président MR du gouvernement wallon, estime lui que N-VA et PS doivent se parler. "Il est clair, dit-il, que si on ne se parle pas, si on ne tente pas un certain nombre de ponts, on n'y arrivera pas."