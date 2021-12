La Fondation Brel se voit remettre une Muse par la Sabam

La société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs (Sabam) a remis vendredi une e Musà la Fondation Brel. Ce prix, qui prend la forme d'une statuette en bronze créée par l'artiste Hubert Féguenne, vise à récompenser l'ensemble de la carrière d'un auteur membre de la Sabam. C'est la première fois qu'une fondation est mise à l'honneur par une Muse.

"Avec ce prix, la Sabam reconnaît l'indispensable travail de documentation et de mémoire accompli par la Fondation en faveur de l'artiste Jacques Brel et de l'ensemble de son œuvre", souligne la société dans un communiqué. "La longévité de Jacques Brel s'explique certes d'une part par la personnalité, la vie et l'œuvre de l'artiste, mais aussi par le travail accompli par la Fondation, créée il y a 40 ans par la deuxième fille de l'auteur, France Brel", ajoute-t-elle.

La remise de la Muse de la Sabam s'est déroulée à la Fondation Brel vendredi. L'événement a été suivi de la diffusion du film "J'arrive" de France Brel, en mémoire de son père disparu il y a 43 ans. Ce film intime, le premier d'une trilogie, offre un regard inédit sur la vie de l'artiste mais aussi de l'homme qu'il était au quotidien.

Par le passé, des personnalités comme le réalisateur Raoul Servais ou encore les chanteurs Arno et José Van Dam ont été honorées par une Muse.