La Flandre toujours sans accord climatique à l'ouverture de la COP26, le Premier ministre se dit "confiant"

Le gouvernement flamand n'ayant pas trouvé d'accord vendredi sur des mesures climatiques additionnelles. Une nouvelle réunion est prévue ce dimanche, jour d'ouverture anticipée de la COP26. La ministre de l'Environnement, Zuhal Demir (N-VA), veut s'y rendre munie de mesures flamandes additionnelles. Actuellement, la Belgique n'a pas d'accord climatique entre Fédéral et Régions pour aller à la COP26, concernant la répartition des efforts climatiques entre les différentes entités (le "burden sharing").

Mais le Premier ministre Alexander De Croo se montre confiant. "Je n'ai aucun doute que le gouvernement flamand viendra aussi avec des solutions. Il y a encore des réunions, mais j'ai toute confiance que l'on viendra [à la COP26, ndlr] avec quelque chose de tout à fait valable." a-t-il déclaré au micro de la RTBF.

"Au niveau belge, on s'inscrit dans le schéma européen : on le voit comme quelque chose que l'on doit faire, mais qui est aussi un vecteur économique de croissance et d'investissements." citant l'exemple des 1.1 milliard d'euros d'ArcelorMittal à Gand, consacré au développement d'un "acier plus vert". "On a toute une liste de réformes, comme celle des voitures de société, qui s'inscrivent dans cette solution européenne."

Le plan Climat de la Région flamande prévoit de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 35% en 2030 par rapport à 2005. La ministre Demir a fait savoir la semaine passée qu'elle proposerait de nouvelles mesures mais qu'elle attendait également des efforts de ses collègues.

Les propositions discutées vendredi feront l'objet d'une évaluation chiffrée samedi et seront à nouveau discutées dimanche.

