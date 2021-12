La Flandre bloque l’importation de granulés de bois pour la centrale biomasse Engie à Gand

Le gouvernement flamand a suivi les arguments de sa ministre de l’Energie et de l’Environnement Zuhal Demir (N-VA) et refuse d’importantes importations de granulés de bois (on parle d’1,5 million de tonnes) en provenance de Sibérie (Russie), du Chili et du Canada pour nourrir la centrale biomasse de Rodenhuize à Gand, communique lundi le cabinet Demir. La centrale est gérée par la SA Max Green, propriété à 100% d’Engie Electrabel, dont la ministre a déjà refusé le permis pour la centrale à gaz de Vilvorde.

La ministre justifie le refus par le manque de certitude quant au fait que ces granulés ne contribuent pas à la déforestation (c’est-à-dire ne pourraient pas être valorisés autrement qu’en combustible). Un expert externe s’est entre autres penché sur la question, indique le cabinet Demir. Quant à la production de Russie et du Chili, il y a des inquiétudes sur de possibles abattages illégaux. "Il y a trop peu de certitude que pour autoriser ces importations de bois", indique le cabinet de la ministre flamande.