La FGTB wallonne en appelle à la "responsabilité historique de la gauche" pour des alliances PS-PTB-Ecolo

La FGTB wallonne en a appelé mardi à la "responsabilité historique de la gauche" afin de conclure des alliances PS-Ecolo-PTB à l'heure où des coalitions PS-MR sont formées ou envisagées.

Depuis plus d'un an, la FGTB wallonne appelle à une coalition PS/PTB/ECOLO si les résultats des urnes le permettent, a-t-elle rappelé dans un communiqué. "Cet appel prend aujourd'hui tout son sens puisque la réalité électorale donne raison à nos projections, qui représentent la sociologie wallonne", a-t-elle ajouté. Sur la base des résultats provinciaux, le PS, Ecolo et le PTB recueillent ensemble plus de 50 % des suffrages.

"Les citoyennes et citoyens ont exprimé un rejet des politiques de droite mais surtout une adhésion à des politiques sociales plus radicales et à un projet qui place l'écologie au centre des priorités. La progression d'Ecolo et la percée du PTB dans plusieurs grandes villes renforcent considérablement la gauche dans son ensemble. Leurs résultats offrent surtout la possibilité de former des coalitions de gauche dans plusieurs communes en Wallonie. Il faut saisir cette opportunité. L'alternative aux politiques libérales commence aujourd'hui", a souligné l'interrégionale wallonne du syndicat socialiste.

Le syndicat qualifie de "contre-nature" les majorité PS-MR. À Verviers, la bourgmestre sortante Muriel Targnion (PS) a annoncé la conclusion d'un accord avec les libéraux et la liste Nouveau Verviers et s'est attirée les foudres du syndicat. À Liège, Charleroi et Mons, les bourgmestres sortants ou futur bourgmestre ont entamé des consultations pour constituer leur majorité.