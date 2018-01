La FGTB veut une pension minimum à 1500 euros bruts

Chacun doit avoir une pension digne et décente. Pour la FGTB, c'est une nécessité vu notamment le coût des maisons de repos ou la hausse des soins de santé. Selon Eurostat, par rapport à nos voisins français, luxembourgeois et néerlandais, ce sont les pensionnés belges qui courent le plus de risques de se retrouver un jour en état de pauvreté. Et donc, pour la FGTB, la première des priorités est d'augmenter la pension minimum.

Aujourd'hui, pour une personne isolée, après une carrière de 45 ans, elle est de 1212 euros bruts par mois. Le syndicat socialiste voudrait la voir passer à 1500 euros. Une augmentation qui aura bien sûr un coût. Mais la FGTB nuance. Se basant sur les calculs du Service fédéral Pensions, elle estime que cela ne "coûtera" annuellement qu'1,599 milliard pour les travailleurs du privé et 610 millions pour les indépendants.

Mais la FGTB a aussi d'autres revendications comme l'instauration de pensions correspondant à 75% du salaire moyen ou encore le relèvement du plafond salarial pour le calcul des pensions. Le syndicat socialiste souhaite également une harmonisation de la pension d'une personne isolée avec celle d'un chef de famille. Cette dernière mesure, avec tout ce que cela impliquerait, coûterait près de cinq milliards. Mais, à ce propos, la FGTB précise que c'est un objectif à atteindre à moyen ou long terme et que cela devra être réalisé de manière progressive.

Mais où trouver l'argent?

La FGTB estime le coût global des mesures avancées à 6,5 milliards d'euros. Ce n'est pas négligeable mais, pour le syndicat socialiste, les sources de financement ne manquent pas. La FGTB avance notamment "une augmentation juste et calibrée des cotisations patronales et une vraie contribution des grosses fortunes". Autre piste avancée, récurrente, aller chercher des moyens conséquents à travers la lutte contre la fraude fiscale qui pourrait rapporter entre 24 et 36 milliards d'euros.