La FGTB vers une journée nationale d'actions, voire une grève générale, d'ici fin 2018

La FGTB, réunie en bureau fédéral mardi matin, s'est entendue pour organiser une journée nationale d'actions d'ici à la fin de l'année. Celle-ci pourrait prendre la forme de grèves en certains endroits du pays voire d'une grève générale, explique Robert Vertenueil. Le président du syndicat socialiste va désormais sonder ses homologues de la CSC et de la CGSLB pour voir dans quelle mesures ces actions pourraient être organisées en front commun.

La FGTB, mobilisée dans son ensemble, ne peut pas rester les bras ballants

Le bureau fédéral de la FGTB a confirmé l'analyse formulée par son président en juillet selon laquelle le gouvernement Michel "continue de répondre de manière obstinée aux demandes patronales sans écouter les syndicats". Robert Vertenueil pointe en particulier la sortie de l'exécutif fédéral sur la dégressivité des allocations de chômage et la remise en cause possible du système de barémisation des salaires. Deux dossiers où le gouvernement est dans "le cafouillage, l'à-peu-près et la précipitation", selon le patron du syndicat socialiste.

"Face à ce mépris, la FGTB, mobilisée dans son ensemble, ne peut pas rester les bras ballants", tonne son président. Ce dernier a dès lors reçu un mandat pour prendre contact avec la CSC et la CGSLB et voir quelles actions pourraient être organisées après le 2 octobre en front commun.

Le président de la FGTB a reçu un mandat pour pouvoir organiser toute action

Le syndicat socialiste organisera à cette date une journée d'actions sur le thème des pensions, dont il a confirmé la tenue mardi, là aussi en front commun syndical. Alors que Robert Vertenueil espérait une éventuelle journée de grève générale, ce seront finalement des actions décentralisées qui seront organisées un peu partout, a-t-il confié.

Le président de la FGTB a en revanche reçu un mandat pour pouvoir organiser toute action en front commun qui serait envisagée dans les semaines à venir.

Le comité fédéral du syndicat a en outre été convoqué dans le courant du mois prochain afin de décider d'actions au-delà du 2 octobre et de voir ce qui pourrait être organisé en front commun. Cela pourrait prendre la forme d'une journée nationale d'actions d'ici à la fin de l'année, voire d'une grève par endroits si pas générale, prévient Robert Vertenueil.