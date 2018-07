La fête de la communauté flamande à l'ombre des Diables rouges

Dans ce contexte de liesse noir jaune rouge, on en oublierait presque que ce mercredi 11 juillet c’est la fête de la Communauté flamande. Et pourtant, les couleurs de la Flandre ne sont pas particulièrement visibles en ce moment. Sur la grand place d'Anvers, à part les habituels drapeaux flamands de l'hôtel de ville, c'est bien la bannière belge qui décore les fenêtres des bistros et des maisons. De quoi surprendre, même un philosophe, spécialiste de la politique comme Philippe Van Parijs : "j’étais à Anvers, donc dans la ville de Bart De Wever, là où s’est développé le Vlaams Belang. C’était inondé de drapeaux belges. Alors que je m’attendais à voir des drapeaux flamands, la seule "fausse note" que j’ai vue, c’est un drapeau anglais. J’étais aussi devant un café, avec une petite dame bien anversoise, toute les nappes étaient aux couleurs de la Belgique avec une mention Proud to be Belgian. "

Le noir jaune rouge à l'honneur lors de la diffusion des matchs de foot à Anvers, - © Tous droits réservés

Des images qui tranchent avec les habitudes, c'est certain. Mais pour le politologue anversois, Dave Sinardet, on ne peut pas non plus parler d'une soudaine poussée nationaliste belge de la part des Flamands: "Je ne crois pas que c’est un nouveau phénomène en Flandre. Quand on voit les études que nous avons menées sur l’identité en Belgique, 90% des Flamands se sentent belges, qu’il y ait du foot ou non. Et la grande majorité se sent d’abord Belge avant d'être Flamand. C’est une image fausse de penser que tous les Flamands sont des nationalistes, antibelges. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c’est plus une émanation de quelque chose qui existe déjà, plutôt qu'un nouveau phénomène."