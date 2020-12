La fermeture des commerces n'était pas une mesure "psychologique": "Il fallait réduire drastiquement les déplacements des gens" (Vandenbroucke)

Interrogé sur le sujet, Frank Vandenbroucke a parlé de malentendu et s’est défendu d’avoir tenu les propos qui lui sont reprochés. "C’est sans doute un malentendu. J’ai entendu la RTBF dire que j’avais parlé d’un électrochoc. Je n’ai jamais utilisé le mot électrochoc", a-t-il dit.

Et il a poursuivi : "Il y a des gens qui disaient que j’avais dit qu’il n’y avait pas de base scientifique. Je n’avais pas du tout dit ça. Et même, la question de la VRT était Était-ce surtout une mesure psychologique ?’ Et j’ai dit non ! Il faut quand même vérifier ce que j’ai dit", explique Frank Vandenbroucke.

Le ministre de la Santé confirme que ce sont les experts qui ont conseillé la fermeture des commerces. "Absolument, il n’y a pas de doute. J’ai expliqué, notamment, qu’il s’agit de réduire drastiquement, et de là l’expression 'choc', les déplacements et la circulation du virus. Rouvrir les magasins non essentiels de façon contrôlée, il y a peu de risques épidémiologiques et c’est ce qu’on fait. Mais quand la circulation était énorme, il fallait réduire les déplacements des gens et c’est ce qu’on a fait. Je sais que tout ceci est compliqué et pénible, mais il faut tenir ", a conclu Frank Vandenbroucke sur le plateau du Journal Télévisé.