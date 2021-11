La FEF mène une action symbolique contre la réforme paysage, qu'elle considère "élitiste"

Une délégation étudiante ira lundi symboliquement faire part du décès de l'avenir des étudiants aux partis qui composent le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, annonce la Fédération des étudiants francophones (FEF). Cette action vise à protester contre la réforme paysage, trop élitiste selon la FEF.

La réforme du décret paysage approuvée en dernière lecture par le gouvernement de la FWB : prochaine étape, le Parlement

Alors que la réforme paysage, déjà approuvée par le Gouvernement de la communauté française, doit être étudiée mardi par la commission de l'enseignement supérieur du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la FEF dénonce son caractère élitiste qui pourrait creuser les inégalités déjà présentes dans l'enseignement supérieur.

Une réforme "élitiste"

Selon la fédération, dans un contexte où la précarité touche plus d'un étudiant sur trois, la combinaison entre la légalisation de la pratique de la note absorbante et les nouvelles conditions de réussite et de finançabilité va rendre la réussite et l'enseignement supérieur moins accessible aux personnes provenant d'un milieu défavorisé. Une étude de l'Observatoire de la vie étudiante de l'Université Libre de Bruxelles a en effet récemment mis en exergue les liens étroits entre la condition sociale des étudiants et les chances de réussite.

"En imposant des règles plus strictes sans s'attaquer réellement à la précarité et à la question de l'aide à la réussite, la réforme qui arrive sur la table des parlementaires ne présente aucune amélioration du dispositif actuel", regrette la FEF.