La Fédération Wallonie-Bruxelles s’engage à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 55% d’ici à 2030

Pour atteindre ces objectifs, un "plan transversal de transition écologique" sera établi tous les cinq ans. Un "comité de coordination et de suivi" est également créé afin d’assurer la bonne mise en œuvre des mesures. Ce comité sera composé de 33 membres. Outre des représentants du gouvernement et de l’administration de la FWB, il intégrera des représentants de l’Ares (académie de recherche et d’enseignement supérieur), de la RTBF, du réseau Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE), des maisons de jeunesses, etc., ainsi que neuf experts scientifiques issus de disciplines relevantes.

Le premier plan de transition climatique – contenant des mesures concrètes – devrait être adopté à la mi-septembre prochain par le gouvernement de la Fédération.