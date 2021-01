La Fédération Wallonie-Bruxelles octroie plus de 2 millions pour du matériel informatique dans l'enseignement de promotion sociale

Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a décidé jeudi d'octroyer un soutien de 2,14 millions d'euros à l'Enseignement de promotion sociale pour aider ses établissements et ses apprenants à faire face aux coûts matériels liés à l'enseignement en ligne imposé par la crise de la Covid-19, annonce l'exécutif de la communauté dans un communiqué.

Cette enveloppe sera répartie entre les pouvoirs organisateurs au prorata du nombre d'apprenants régulièrement inscrits en 2018-2019. Elle doit permettre de couvrir des frais relatifs à l'acquisition de matériel nécessaire pour l'enseignement à distance, largement imposé par la crise sanitaire, souligne la ministre en charge d'enseignement de Promotion sociale Valérie Glatigny.

Ce matériel pourra soit être mis à disposition des apprenants (ordinateurs, tablettes, etc.), soit à disposition des enseignants pour soutenir et développer l'enseignement en ligne (caméra, tableau blanc interactif, fond vert, etc.)

En avril 2020, la ministre compétente Valérie Glatigny avait pris plusieurs mesures pour organiser la fin de l’année académique dans les 157 établissements de promotion sociale de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

