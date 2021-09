La Fédération Wallonie-Bruxelles, en faillite virtuelle ?

Il ne faut pas se plonger longtemps dans les chiffres pour prendre la mesure du problème. En 10 ans (entre 2010 et 2020), la dette de la FWB a doublé. Et, si l’on se base sur les estimations du cabinet de Frédéric Daerden, cette dette pourrait de nouveau avoir doublé en 2026. Il y a donc une accélération exponentielle.

Ajoutez à cela des dépenses imprévues : pour le Covid et pour les infrastructures touchées par les inondations en Wallonie. Selon les prévisions actuelles, le retour à l’équilibre entre dépense et recettes n’interviendrait pas avant 2036 !

La faillite c’est "la situation d’une entreprise qui est en cessation de paiement".

Ici ce n’est clairement pas le cas. En ce moment, la Fédération emprunte sur les marchés assez facilement et à des taux qui restent très avantageux. Le souci c’est que ça pourrait changer. Si les taux remontent et si, en plus, les agences de notations dégradent la note de la FWB, comme l’agence Moody’s l’a déjà fait l’an dernier… cela pourrait copieusement alourdir la charge de la dette dans le budget et provoquer un effet boule de neige ingérable.