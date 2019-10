La fédération liégeoise du PS soutient l'annulation des ventes et le départ de Moreau

A cette réunion de la Fédération liégeoise du PS, Christie Morreale, nouvelle ministre wallonne était présente pour représenter le gouvernement wallon. Celle-ci est venue exposer aux membres socialistes la position du gouvernement wallon sur le dossier Nethys, et les décisions survenues ce week-end.

"C'était une décision importante que le gouvernement wallon a prise à travers le ministre des pouvoirs locaux, pour exercer son pouvoir de tutelle. Il a décidé d'annuler les trois ventes pour voo, Win et Elicio. Et donc, je pense que c'est important de porter les éléments qui ont mené à cette décision à la connaissance des membres de la Fédération liégeoise", précise-t-elle.

Quelques minutes avant le début de la réunion, Frédéric Daerden, membre de la fédération liégeoise du PS, a déclaré que "concernant le management de Nethys, il y a des raisons de penser que la confiance est rompue". Interrogé également à l’entrée, Luc Gillard, président du Conseil provincial, a affirmé ne pas vouloir faire de commentaires avant la tenue du Conseil d’administration d’Enodia, prévu demain. Ambiance plutôt tendue donc à l'entrée.

A la sortie, Christie Morreale a affirmé que " la Fédération liégeoise du PS soutient les administrateurs socialistes d'Enodia, et que toutes les décisions visant à procéder au renouvellement du conseil d'administration de Nethys et au remplacement du management de Nethys seront prises. C'est un processus qui doit se faire par étape. Le gouvernement wallon a pris des actes d'annulation, qui sont plutôt des actes administratifs. Et pour le reste, les conseils d'administration respectifs doivent aussi prendre des décisions qui auront un impact potentiel d'annulation complète des ventes, puisqu'à ce stade, selon les informations à notre disposition, les ventes ont été réalisées. Ici, je pense que ce sont des actes forts qui ont été posés, et je le répète, il faut agir avec ordre, avec méthode et le plus de professionnalisme possible en s'appuyant sur des aides juridiques pour pouvoir procéder à ces modifications de management et de conseil d'administration de Nethys," ajoute-t-elle.

Pour Jean-Pierre Hupkens, échevin en charge de la culture, du tourisme et de l'interculturalité à la ville de Liège, cette réunion a été l'occasion de réaffirmer les lignes directrices des membres de la Fédération liégeoise: sauvegarde de l'emploi, la préservation de l'ancrage liégeois, l'intérêt des communes et de la Province. "Nous avons aussi exprimé notre soutien aux administrateurs d'Enodia dans leur démarche de demander le renouvellement du conseil d'administration de Nethys et le remplacement de management de Nethys aussi."

Qui dit renouvellement de management, pose la question de l'avenir de Stéphane Moreau. " Cela veut dire renouvellement du management dans son ensemble, mais très certainement aussi pour ce qui concerne Monsieur Moreau. Dans quel délai? Il y a toute sorte d'étapes à parcourir, des assemblées générales à convoquer, de décisions à prendre. Le plus vite sera le mieux, de notre point de vue, " confie-t-il.