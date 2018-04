La Federal Computer Crime Unit manque de personnel

La Federal Computer Crime Unit fait face à un manque cruel de personnel et ne pourra bientôt plus effectuer son travail opérationnel, dénonce son directeur Walter Coenraets dans une note au ministre Jan Jambon relayée par les titres Sudpresse, lundi.

Le service compte actuellement 22 "cyberflics", alors qu'ils devraient être au nombre de 44 pour assurer un service normal.

"En raison d'un manque de personnel, qui va s'intensifier de manière dramatique à court terme, il est très vraisemblable que la FCCU ne soit plus en état d'exercer son travail", écrit M. Coenraets au ministre de l'Intérieur Jan Jambon (N-VA).

D'ici septembre, les effectifs centraux seront réduits à 13 unités, sans francophone.

Retard dans les enquêtes

Philippe Van Linthout, coprésident de l'union des juges d'instruction, estime lundi que ce n'est pas seulement la Federal Computer Crime Unit qui est touchée par un manque de personnel mais aussi les Regional Cyber Crime Unit (RCCU). Ces RCCU se trouvent dans les 12 arrondissements judiciaires et appartiennent à la police fédérale.

"Les enquêtes sont à l'arrêt et en retard depuis des mois", souligne M. Van Linthout sur Twitter. Selon le juge d'instruction, le manque de personnel ne se ressent pas uniquement dans les dossiers techniques spécifiques. "Comme l'usage de smartphones et autres appareils du genre a explosé dans notre société, il faut presque toujours une enquête ICT et lire les données. Quand il faut attendre 3, 4, 5 ou même 6 mois pour avoir les résultats, c'est très frustrant surtout si des gens doivent être arrêtés dans un dossier", ajoute-t-il.