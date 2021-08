La famille et l'avocat de Paul Rusesabagina réclament son transfèrement en Belgique

Le fils de Paul Rusesabagina, ancien hôtelier dont l'histoire a inspiré le film "Hôtel Rwanda" et qui attend le verdict de son procès pour "terrorisme", et son avocat, Me Vincent Lurquin, ont réclamé mercredi des autorités belges qu'elles demandent à Kigali un transfèrement vers la Belgique de ce citoyen belge pour y poursuivre l'instruction en cours.

"C'est le minimum, on aimerait bien qu'il soit libéré. Mais au moins le minimum ce serait le transfèrement" vers la Belgique, a affirmé Roger Rusesabagina au cours d'une conférence de presse à Bruxelles.

"On sait que mon père est belge, qu'il a été enlevé, on veut qu'il vienne se défendre ici en Belgique, sinon il faut prendre des mesures nécessaires" contre le Rwanda, a-t-il ajouté.

Me Lurquin, qui a été expulsé durant le week-end dernier du Rwanda pour "avoir enfreint la loi sur l'immigration", sans avoir réussi à rencontrer son client, a pour a part dressé un parallèle entre l'"affaire Rusesabagina" et celle du père belge Guy Theunis.