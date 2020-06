La droite flamande bloque les aides aux travailleurs de la Culture

Comme pour d’autres secteurs d’activité touchés par la crise sanitaire, des mesures d’aides fédérales étaient prévues pour les travailleurs du secteur culturel.

La loi avait été adoptée mais bloquée en séance plénière de la Chambre. Quatre partis flamands, N-VA en tête, ont demandé que la proposition de loi soit renvoyée devant le conseil d’État.

Budget mais pas que

Officiellement, N-VA avec l’appui du Vlaams Belang mais aussi du CD&V et de l’Open VLD craignent pour le budget. Combien coûteront ces mesures temporaires jusqu’au 31 décembre ? Comment permettre aux artistes d’accéder plus facilement au chômage ?

Est-ce normal que les allocations ne diminuent pas en cas de cumul avec d’autres revenus dit artistique, comme les droits d’auteur ? La N-VA veut des chiffres…

Hier avant même l’ouverture des débats, le parti nationaliste demande d’abord une analyse par la Cour des Comptes. A part le MR, cette demande exaspère les partis francophones : ils y voient une manœuvre pour simplement ne pas voter. Car tout cela avait déjà été longuement discuté en commission. Mais très vite, CD&V, Open Vld et Vlaams Belang, emboîtent le pas des nationalistes…

Un front de la droite flamande qui donne le feu vert.

La proposition est renvoyée devant le conseil d’Etat, et sans urgence. Ça veut dire que le vote pourrait être retardé de plusieurs semaines, voire 60 jours.

Sans doute aussi, du côté de ces partis de la droite flamande, on tient à montrer que la Culture est entièrement une compétence relevant des Communautés et ce nouveau coup au secteur de la Culture est à mettre en relation avec les relations difficiles entre le gouvernement flamand (où on retrouve également N-VA et ses alliés Open VLD et CD&V) et les acteurs de la Culture.

Une des premières décisions du gouvernement Jambon avait été de couper dans les budgets culturels, jusqu’à 60% pour certains subsides.

Un secteur très touché

Un secteur aux abois, qui crie au secours depuis des semaines : concerts, spectacles, théâtre, cinéma, etc. furent parmi les premiers à s’arrêter à cause du virus et sont toujours portes closes.

250.000 personnes sont touchées.

On les a entendus ces artistes, ces techniciens qui ne reçoivent rien ou presque depuis le début du confinement… Difficile de joindre les deux bouts, difficile de nourrir leurs familles. On estime généralement que 4 intermittents sur 10 vont perdre leur emploi…

Ce report est ressenti par ses acteurs comme un énième coup de poignard à la culture.