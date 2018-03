La dotation du prince Laurent rabotée de 15%? "Une sanction disproportionnée", pour son avocat

En concertation avec le Palais royal, le Premier ministre Charles Michel a annoncé début août qu'il demanderait une sanction pour cette nouvelle incartade du Prince . Pour le gouvernement, cette photo en uniforme à l’ambassade de Chine datant du mois de juillet était le geste de trop, surtout sans l’aval du Premier ministre et du ministre des Affaires étrangères. Il a fallu attendre le mois de décembre pour que le gouvernement décide de proposer une réduction de la dotation de Laurent de 15%, soit 46.000 euros. L'avocat du Prince, Laurent Arnauts, a dénoncé une sanction disproportionnée car elle correspond de facto à la presque totalité du traitement annuel net de son client, déduction faite des dépenses de personnel et de fonctionnement, qui représentent les deux tiers de la dotation et sont difficilement compressibles.

Doutes envers la Chambre

Laurent Arnauts a exprimé son étonnement quant au fait que la diminution de 15% de la dotation du prince aurait déjà eu lieu depuis plusieurs mois. "La dotation a déjà été diminuée de 15% avant même que cela soit discuté au sein la Chambre, comme le prévoit la loi", explique l'avocat. Celui- a par ailleurs des doutes sur "la manière dont cette assemblée fait respecter ses prérogatives".

"L'opinion aujourd'hui est largement convaincue de la culpabilité du prince, regrette l'avocat. Cette situation a été créée par l'autorité poursuivante avant l'audition de la personne visée". Il dénonce "une confusion des pouvoirs contraire au principe de séparation des pouvoirs". S'il estime que le but de cette procédure était louable ("rendre cette procédure inattaquable"), il constate qu'en pratique, "c'est un peu l'effet inverse".

"Cette assemblée comprend des membres qui se sont exprimés sur le sujet, ils sont issus de partis dont les chefs de groupes se sont tous exprimés. Le vote à bulletin secret n'enlèvera rien au fait que les parlementaires ne voudront pas faire perdre la face à leur gouvernement. La Chambre n'est pas en mesure de juger d'une sanction avec suffisamment d'impartialité. Si elle devrait être décidée, elle pourrait être soumise à la censure de la Cour européenne des droits de l'homme", prévient-il.

Un contact "sans signification politique"

Concernant la présence du prince Laurent à l'ambassade de Chine en juillet dernier, l'avocat rappelle que le prince n'est pas en récidive, malgré les "faits antécédents" évoqués par le Premier ministre (deux faits antécédents qui ne doivent entrer en ligne de compte, selon l'avocat). Il explique également que le prince ne conteste aucunement le fait qu'il doive rendre compte de ses activités en tant que membre de la famille royale.

Selon son avocat, le prince s'est lié d'amitié avec un militaire et attaché diplomatique présent à cette réception. C'est dans ce contexte que cet attaché diplomatique a invité le prince Laurent, explique-t-il. Il rappelle aussi qu'il ne s'agissait pas d'un événement unilatéralement chinois. Selon lui, "il y avait une présence prédominante de personnes de l'Union Européenne".

Selon la loi de 2013 sur les dotations, il faut obtenir une autorisation préalable du ministère des Affaires étrangères en cas de contact avec une autorité ou un représentant d'un état étranger. Mais la loi de 2013 sur les dotations ne définit pas les termes qu'elle utilise, dénonce Laurent Arnauts. S'il ne nie pas que le prince ait été en présence d'un représentant d'un état étranger, il estime que "l'absence de définition précise de ces notions peut donner lieu à une interprétation arbitraire de la loi".

"Nous ne pensons pas que n'importe quel contact au sens commun ne puisse être retenu dans un cas comme celui-ci, avance l'avocat. Lorsque l'on fait l'objet d'une invitation, de quel droit peut-on demander à l'hôte une liste des invités présents? Il fréquente un milieu qui comporte beaucoup d'autorités et de représentants étrangers. Un certain nombre font partie de sa famille. En permanence, le prince pourrait faire l'objet de toute une série de mise en cause".

Pour qu'une faute soit établie, il doit donc s'agir d'un contact qui revêt une signification politique. "Ce concept présente un caractère relatif, la signification politique dépend de son contexte et peut être différente selon la personne et ses intérêts politiques, estime Laurent Arnauts. Il ne peut être question ici d'une signification politique, des contacts qui engagerait l'Etat belge ou un dommage politique. Le prince n'occupe aucune fonction, il n'est pas une autorité. La loi de 2013 lui confère une dotation mais ne lui impose aucun rôle officiel permanent. Ni le prince, ni ses enfants, ne font l'objet de la moindre mesure de protection. C'est un indice sur sa place dans la hiérarchie. Il faudrait un contexte donc très particulier pour qu'un contact avec lui ait une signification politique. Il est donc hors de question d'envisager une quelconque signification politique".

Une sanction alternative?

Pour finir, l'avocat du prince Laurent a déclaré que le fait d'aboutir à une sanction "pourrait déshonorer le Parlement" et a également évoqué des "risques de recours ultérieurs". "Je ne crois pas que votre parlement cours le risque d'apparaître faible à l'égard des reproches formulés à l'encontre du prince", poursuit Laurent Arnauts qui suggère "une alternative à la sanction, une façon plus légale de sortir de ce problème".

Il propose "un protocole à convenir entre le prince et le gouvernement qui préciserait les concepts de la loi sur les dotations et contiendrait des modalités pratiques d'informations (ex: liste de personnes ou de catégories de personnes qui ne pourraient être rencontrées sans autorisation préalable, accès direct à l'agenda du prince, une personne de contact au sein du ministère des Affaires étrangères, obligations du prince mieux définies, ...). Ce protocole pourrait également définir le niveau d'autorité pour définir une autorité d'un Etat". "Le but n'est pas de se soustraire aux obligations, mais d'éviter les problèmes liés à l'interprétation arbitraire de la loi", assure Laurent Arnauts.

Il a également rappelé dans sa conclusion "le caractère disproportionné de la sanction". "Le fait même que de tels montants aient été avancés avant que le prince n'ait été entendu montre que la sanction n'est pas légale, estime l'avocat. J'observe que d'aucune façon le gouvernement ne se justifie quant à la lourdeur de la sanction. 15% de la dotation, cela correspond à la quasi-totalité du salaire net du prince. Ces 15% sont donc totalement disproportionnés".

Après la pause de midi, une seule question a été posée par le député Francis Delperée (cdH) à l'avocat du frère du roi, Laurent Arnauts. Vers 15h10, les membres de la commission se sont retirés afin de procéder au vote à bulletins secrets. Ils doivent donc dire s'ils sont d'accord ou non avec la proposition du gouvernement de raboter de 15% la dotation du prince Laurent.