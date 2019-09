La direction de Thomas Cook Belgique rassure, les syndicats s'inquiètent

La direction se veut rassurante

Ce matin, un conseil d’entreprise a eu lieu au siège belge de Thomas Cook. La direction se veut rassurante: selon elle, la situation financière de la filiale belge est bonne. Les activités se poursuivent donc presque normalement. Leen Segers, porte-parole de Thomas Cook, explique : "Pour l’instant, on continue les activités belges, donc c’est clair qu’on est un peu en train de voir les options parce qu’il y aura peut-être quand même un impact, mais ici, on n’a pas du tout arrêté les activités, on n’a posé le bilan comme ils ont fait au Royaume-Uni. Les vacanciers qui ont déjà réservé sont bien sûr les bienvenus avec toutes leurs questions. Pour l’instant, actuellement, on a arrêté les ventes dans les agences ou online."

Le centre de contact de Thomas Cook Belgique voit d'ailleurs affluer lundi "beaucoup, beaucoup de questions" de la part des clients inquiets. Le tour-opérateur leur répond que, pour l'instant, "tout se poursuit comme prévu". A l'étranger, les voyageurs sont également tenus informés de la situation via les guides touristiques.

La suspension des réservations devraient durer quelques heures ou quelques jours. Le temps pour la direction du groupe belge d’obtenir plus de précisions sur la situation globale de Thomas Cook. Un autre conseil d’entreprise aura lieu cet après-midi à 15 heures.