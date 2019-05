La dernière manifestation de la FGTB avant les élections risque de perturber le pays ce mardi

L'invité de Matin Première : Robert Verteneuil - Extrait de Matin Première - 30/04/2019 06H14 LES CURIEUX DU MATIN avec Adrien JOVENEAU pour la prochaine échappée Belge du Beau Vélo de Ravel qui aura lieu du 23 au 30 septembre en Andalousie. 06H39 SPORT PREMIERE - LE DOSSIER. Jérôme HELGUERS. Retour sur le nouveau record de Belgique de marathon que BASHIR Abdi a battu ce dimanche à Londres. Le nouveau temps de référence est de 2 heures 7 minutes et 3 secondes soit 17 secondes de mieux que le vieux record de Vincent ROUSSEAU datant de 1995. 07H10 LE PLUS DE MATIN PREMIERE. Après 30 ans de règne, l'empereur AKIHITO (85 ans) abdique ce mardi pour raison de santé. C'est son fils, le prince NARUHITO, qui lui succèdera mercredi. Pour parler des liens entre la Belgique et le Japon, de l'influence de la culture Japonaise, des différences entre Francophones et Japonais, Mehdi KHELFAT reçoit Pierre BONNEELS, chercheur au Centre de philosophie - section philosophie contemporaine Japonaise - de l'ULb et traducteur. 07H31 ECO MATIN. Michel GASSEE. Les perspectives du réseau 5G semblent infinies mais le wifi n'est pas en reste. La technologie wifi 6 promet elle aussi des progrès considérables pour les utilisateurs, notamment dans les entreprises et les lieux publics. 07H46 L'INVITE DE MATIN PREMIERE. L'invité de Thomas GADISSEUX ce mardi, veille du 1er mai, est Robert VERTENEUIL, président de la FGTB. Pourquoi le parti, le syndicat et les mutualités socialistes ont décidé d'organiser un meeting commun ? Est-ce le grand retour de l'action commune ? Alors que certains au sein de la FGTB avaient pourtant appelé à dépasser la logique de l'action commune en se rapprochant aussi du PTB et d'Ecolo. Retour également sur le mémorandum du syndicat socialiste en vue des élections.