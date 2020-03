La Défense recherche 500 figurants pour l'exercice Oriental Response en Flandre orientale

L'armée recherche 500 figurants pour jouer le rôle de personnes à évacuer d'une zone en conflit, lors d'un exercice organisé du 16 au 20 mars par le 11e bataillon de génie de Burcht (Anvers) dans le Meetjesland, une région située dans le nord-ouest de la province de Flandre orientale, a-t-on appris lundi de sources militaires.

Cet exercice, baptisé Oriental Response, impliquera quelque 400 militaires belges provenant de diverses unités des composantes Terre, Air et médicale, mais aussi des éléments néerlandais et français - des sapeurs du 6ème régiment de génie d'Angers (ouest de la France). Soit quelque 450 hommes et femmes des trois armées, a précisé la Défense sur un site internet dédié.

Simulation d'une intervention d'une force dans le cadre de l'Otan

Il simulera une intervention d'une force dans le cadre de l'Otan dans une région en crise, touchée de plus par un tremblement de terre, qui nécessitera l'évacuation de habitants via un ponton construit par le génie français. Des militaires effectueront des patrouilles à pied et en véhicules, à la recherche d'armes et de munitions. Des hélicoptères et des avions de transport de la composante Air seront aussi engagés, opérant notamment au départ de l'aérodrome de réserve de Ursel, selon les mêmes sources.

Des organisations humanitaires, dont la Croix-Rouge et le dispositif interministériel B-FAST, seront aussi impliquées, tout comme les autorités locales et les corps de police.

La Défense recherche dès lors quelque 500 figurants pour représenter la population "victime" de cette région proche de Maldegem, en "relativement bonne condition physique, âgés d'au moins sept ans et disponibles durant 4-5 heures les 18 ou 19 mars".

Une centaine d'entre eux sera hébergée sous tente ou dans des conteneurs. D'autres auront l'occasion de naviguer en zodiac ou d'embarquer pour un vol en C-130, selon les organisateurs d'Oriental Response.