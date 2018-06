La Défense organise un exercice pour se préparer aux attaques chimiques (photos et vidéos)

La défense organise ce mardi à Vilvorde un exercice de réponse nationale et internationale à une attaque bioterroriste, appelé "Bio-Garden". Le but de la démarche est la préparation et la réponse des intervenants de première ligne en cas d'attaque bioterroriste, que ce soit des attaques chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires.

L'exercice se déroule au Quartier Major Housiau de Peutie, à Vilvorde, en présence des ministres de l'Intérieur, Jan Jambon, de la Santé, Maggie De Block, et de la Défense, Steven Vandeput, ainsi que du commissaire européen de la sécurité chargé de la lutte contre le terrorisme et le crime, Sir Julian King.

"Bio-Garden" résulte d'une étroite collaboration entre les services publics fédéraux de l'Intérieur, de la Défense et de la Santé publique, et de plusieurs PME belges et européennes visant à améliorer la préparation et la réponse des intervenants de première ligne en cas d'attaque bioterroriste, précise la Défense dans un communiqué.

Cet exercice s'inscrit dans le cadre du projet horizon 2020 "eNOTICE" de la Commission européenne dont l'objectif est la mise en place d'un réseau pan-européen de centres de formation civile-militaire aux risques chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires (CBRN), et du projet B-LiFE d'intégration de nouvelles technologies de communication terrestres et satellitaires, soutenu par l'Agence Spatiale Européenne, indique encore les responsables de la Défense.

Le Centre de crise fédéral et son nouveau Centre d'expertise et de Coordination CBRN, le Service fédéral de Santé publique, la Police fédérale scientifique et technique, la Protection civile, une équipe militaire d'échantillonnage, deux laboratoires mobiles: le Biological Light Fieldable Laboratory for Emergencies (B-LiFE) et le Mobile Biology Laboratory Complex (MBLC) de la Défense Hongroise, prennet part à l'exercice.