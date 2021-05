La Défense fait son mea culpa et détaille les mesures après l’affaire "Jürgen Conings"

La ministre de la Défense, Ludivide Dedonder (PS) et le Chef de la Défense, l’Amiral Michel Hofman ont fait le point après l’affaire "Jürgen Conings", ce militaire de 46 ans, en fuite dans le Limbourg depuis une semaine. Ils ont présenté les mesures prises depuis ces événements. C’était aussi l’occasion de reconnaître que des erreurs ont été commises au sein de la Défense qui n’ont pas permis d’éviter cet incident et d’autres, comme l’incendie à Brecht en avril .

Comment expliquer que le militaire Jürgen Conings ait eu accès encore récemment à des armes alors que depuis 2019 le SGRS, le Service Général du Renseignement et de la Sécurité (les renseignements militaires) avait repéré ses liens avec l’extrême droite et des propos tenus sur Facebook ?

Devant ce constat, le Chef de la Défense, l’Amiral Michel Hofman reconnaît que le SGRS a commis des erreurs dans le dossier "Jürgen Conings". "Le SGRS a commis des erreurs dans l’affaire qui nous occupe", a-t-il déclaré en pointant des problèmes dans le flux des informations, des "lacunes dans le respect des procédures et des règles", une "érosion" des connaissances, de l’expertise et des bonnes pratiques "qui ont fait que ce genre d’incident s’est produit".

Le Chef de la Défense annonce que les premières conclusions de l’enquête interne de l’inspection générale de la Défense, toujours en cours, seront communiquées ce mardi après-midi à la ministre de la Défense et demain/mercredi à la commission Défense de la Chambre.

Jürgen Conings n’est pas "un héros", selon le Chef de la Défense

L’Amiral Hofman, condamne les agissements du soldat Conings, "même s’il peut, selon son curriculum, montrer une carrière militaire avec 10 opérations, ce qui est impressionnant". Mais le Chef de la Défense rappelle que tout militaire a juré fidélité au Roi, obéissance à la constitution et aux lois du Peuple belge. Dès lors, le Chef de la Défense "regrette que Conings soit dépeint comme une victime, un combattant de la résistance ou un héros". "Il ne l’est certainement pas.", poursuit l’Amiral Hofman.

L’Amiral Hofman affirme que la Défense fait tout ce qui est en son pouvoir pour trouver la solution à cette crise. Il espère "un dénouement proche et surtout, sans aucune victime".

"La robustesse de la Défense n’est plus ce qu’elle était…"

"Nous avons commis des erreurs, c’est indiscutable et nous le reconnaissons très humblement", a-t-il ajouté. Ces erreurs concernent non seulement la fuite du militaire Jürgen Conings, mais aussi d’autres affaires comme l’incendie qui a ravagé plusieurs hectares à Brecht, fin avril. "La succession de ces incidents visibles ou moins visibles ne sont que des indicateurs que la robustesse de notre organisation n’est plus ce qu’elle était", souligne le Chef de la Défense.

Pour le Chef de la Défense, ces incidents confirment que la réforme en cours au sein de l’armée est nécessaire, même si elle relève du défi. Pour l’Amiral Hofman, le département de la Défense "est en route pour redevenir ce qu’il doit être, une organisation efficiente, opérationnelle et transparente".