La Défense est prête à aider lors de la campagne de vaccination

Lors du Conseil des ministres de ce vendredi 18 décembre 2020, la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder, a proposé l’aide de la Défense pour la campagne de vaccination dans le cadre de la crise de la COVID.

La Défense entend continuer à soutenir la nation durant cette crise sanitaire. Elle pourrait fournir une assistance dans divers domaines. " L’extrême flexibilité et adaptabilité du personnel de la Défense ont déjà largement fait leurs preuves ces derniers mois dans le contexte de la crise de la COVID ", rappelle la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder (PS).

La Défense a déjà détaché des membres de son personnel auprès de la Task Force du Commissariat Corona. Il s’agit de planificateurs qui participent à la coordination de la réponse à la crise. Leur mission pourrait être prolongée dans le cadre de la campagne de vaccination.

La Défense pourrait aussi mettre à disposition des capacités médicales et paramédicales. Diverses options ont été proposées en matière de vaccination et autre soutien médical et paramédical pendant la campagne de vaccination.

Elle est aussi disponible pour apporter du soutien logistique et matériel. Le personnel logistique et de soutien, la capacité de réfrigération et de transport, les quartiers militaires, les zones de stockage et d’autres équipements sont disponibles pour soutenir la campagne de vaccination à grande échelle. " La Défense est experte en grandes opérations logistiques, et elle offre également ces connaissances et cette capacité pour aider le pays pendant cette phase de crise ", souligne la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder.

La Défense serait, enfin, disponible pour venir en appui aux tâches de sécurité. Certaines capacités comme la police militaire peuvent aider dans certaines tâches de sécurité ou autres.