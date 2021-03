Depuis fin janvier, quatre femmes font partie du groupe des forces spéciales (SFG). Une révolution au sein de cette unité d'élites qui comptait jusqu'à présent que des hommes. Cette arrivée a suscité bon nombre de réactions. Ainsi, sur les réseaux sociaux, on peut lire ceci: "A hurler de rire", "Les forces spéciales, ce n'est pas n'importe quoi. Il faut pouvoir se montrer dur. Une femme y arrivera-t-elle aussi bien qu'un homme ?", "Sont-elles capables de tuer sans état d'âme et à mains nues ?", "C'est ridicule", "Go to the kitchen", "C'est pas des femmes, c'est des mecs"... Des propos signés par des citoyens, mais aussi par des membres de la Défense eux-mêmes. Alors, la Défense est-elle sexiste ?

Enquête interne

Chaque année, la Défense dénombre une dizaine de plaintes pour harcèlement déposées par des femmes. Cela semble relativement peu, quand on sait que la Défense compte environ 2 500 femmes parmi ses 26 000 membres, répartis entre ses quatre composantes (Terre, Air, Marine et Médicale). Mais derrière ces chiffres se cache une autre réalité, comme le démontre une enquête interne menée ces derniers mois.

"Nous avons interrogé des femmes pour savoir si elles avaient été victimes, pendant leur carrière, de harcèlement et sous quelle forme", explique la ministre de la Défense, la socialiste Ludivine Dedonder, invitée de Matin Première. "Il est revenu que de nombreuses femmes n'ont pas osé le dire pour plusieurs raisons: par peur de représailles, par peur de perdre leur emploi, par peur d'être freinées dans leur évolution de carrière, par honte aussi".

Condamnation et campagne de sensibilisation

"Il n'y a pas de place à la Défense pour les bourreaux ou les harceleurs", déclare Ludivine Dedonder, car "la valeur première de la Défense, c'est le respect". Mais que faire pour lutter contre les propos et les comportements sexistes ? Est-il possible de dénoncer ce qui se passe au sein de la grande muette ? Quels outils mettre en place pour libérer la parole ? Comment éviter les représailles ?

Une campagne de sensibilisation voit le jour au sein de la Défense. "On va former les cadres, on va faciliter l'assistance psycho-sociale pour les victimes, on a mis en place un numéro vert pour que les femmes soient entendues", déclare la ministre. "Les femmes étaient écoutées. Il faut qu'elles soient désormais entendues". Ludivine Dedonder précise encore que les sanctions seront immédiates dès qu'un tel fait sera avéré.

De quoi rassurer sans doute les femmes déjà présentes au sein de la Défense, mais aussi toutes les futures recrues. 10 000 emplois sont à pouvoir dans les prochaines années.